﻿ В Генпрокуратуру направлено обращение о неправомерности признания БЧБ-флага "экстремистским". 21.by
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В Генпрокуратуру направлено обращение о неправомерности признания БЧБ-флага "экстремистским"

01.02.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Генпрокуратуру направили коллективное обращение о неправомерности признания бело-красно-белого флага "экстремистским".

Под документом 400 подписей — то есть в четыре раза больше, чем под противоположным по смыслу обращением активистов пророссийских организаций, после которого ведомство и начало подготовку документов о запрете БЧБ.

Параллельно с этим продолжается сбор подписей под петицией на сайте «Удобный город» против признания бело-красно-белого флага экстремистской символикой, в настоящий момент под обращением подписались уже более 75 тысяч человек, передает @kyky_org.
 
 
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В Генпрокуратуру направили коллективное обращение о неправомерности признания бело-красно-белого флага "экстремистским".
 
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