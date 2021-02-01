Под документом 400 подписей — то есть в четыре раза больше, чем под противоположным по смыслу обращением активистов пророссийских организаций, после которого ведомство и начало подготовку документов о запрете БЧБ.





петицией на сайте «Удобный город» против признания бело-красно-белого флага экстремистской символикой, в настоящий момент под обращением подписались уже более 75 тысяч человек, передает @kyky_org. Параллельно с этим продолжается сбор подписей подна сайте «Удобный город» против признания бело-красно-белого флага экстремистской символикой, в настоящий момент под обращением подписались уже более 75 тысяч человек, передает



