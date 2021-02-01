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В Генпрокуратуру направлено обращение о неправомерности признания БЧБ-флага "экстремистским"
Источник материала: Партизан
В Генпрокуратуру направили коллективное обращение о неправомерности признания бело-красно-белого флага "экстремистским".
Под документом 400 подписей — то есть в четыре раза больше, чем под противоположным по смыслу обращением активистов пророссийских организаций, после которого ведомство и начало подготовку документов о запрете БЧБ.
Параллельно с этим продолжается сбор подписей под
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В Генпрокуратуру направили коллективное обращение о неправомерности признания бело-красно-белого флага "экстремистским".
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