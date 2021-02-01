Лукашенко похвалил белорусских синоптиков за точность прогнозов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Похолодание ждет в ближайшие дни Беларусь. За точность прогнозов синоптиков сегодня похвалил президент республики Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Года два тому назад высказывал свое возмущение, как работает Гидрометцентр. Должен вам сказать, что в последнее время зашевелились. Знаете, я очень внимательно слежу за этим. На три дня – абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются, ну на полградуса – градус. Разительное изменение. Надо в этом направлении работать. Выделены были средства, вы закупали новую технику, оборудование. Людей в чувства привели. Вижу, подвижки есть», – отметил глава государства.

Об этом говорил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Минприроды Андрея Худыка. Беларусь по итогам прошлого года вошла в число 50 стран по индексу экологической эффективности. Это лучший показатель в ЕАЭС. Также ежегодно снижается уровень вредных выбросов в атмосферу. За пятилетку – на 4,5%. А девять из десяти водоемов имеют оценку экологического статуса «хорошо» и выше.

Минприроды проводит около 20 тысяч проверочных мероприятий. Ежегодно выявляют от семи до десяти тысяч нарушителей.