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Лукашенко похвалил белорусских синоптиков за точность прогнозов
01.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Похолодание ждет в ближайшие дни Беларусь. За точность прогнозов синоптиков сегодня похвалил президент республики Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Об этом говорил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Минприроды Андрея Худыка. Беларусь по итогам прошлого года вошла в число 50 стран по индексу
Минприроды проводит около 20 тысяч проверочных мероприятий. Ежегодно выявляют от семи до десяти тысяч нарушителей.
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Президент в понедельник принял с докладом главу Минприроды Андрея Худыка.
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