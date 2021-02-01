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Названы самые популярные имена, которые минчане давали младенцам в 2020-м

01.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы самые популярные имена, которые минчане давали младенцам в 2020-м

  • 1.02.2021, 19:32
Названы самые популярные имена, которые минчане давали младенцам в 2020-м

Всего за минувший год выдано 18 885 свидетельств о рождении.

Среди самых популярных имен, которыми минчане называли детей в 2020-м, — София и Михаил. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Всего за минувший год выдано 18 885 свидетельств о рождении. Чаще всего жители столицы для мальчиков выбирали имена Михаил, Максим, Марк, а для девочек — София, Алиса, Мария.

При этом в период с 2000 до 2020 года чаще всего мальчикам давали имена Максим, Артем, Никита, девочкам — Анастасия, Дарья, Мария.

Статистикой поделились в отделе нотариата, загсов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома.

Отмечается, что малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, зарегистрированное в записи акта о рождении первым, считается основным.

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Теги: Минск
 
 
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Всего за минувший год выдано 18 885 свидетельств о рождении.
 
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