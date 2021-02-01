Источник материала: Хартия'97

Гиду дали 15 суток ареста за экскурсию в центре Минска 5 1.02.2021, 19:15

Фото: соцсети Оксаны Манкевич

Судили экскурсовода вместе с участниками туристической группы.

Гиду Оксане Манкевич дали 15 суток ареста за экскурсию 31 января в центре Минска.

Манкевич была задержана возле гостиницы «Минск» вместе с участниками туристической группы в воскресенье, 31 января. Оксана- аттестованный гид. Она работает как индивидуальный предприниматель, проводит экскурсий как по Беларуси, так и по историческому центру Минска: от площади Свободы до проспекта Независимости, передает kp.by .

В понедельник, 1 февраля, в суде Фрунзенского района судья Наталья Бугук осудила Оксану Манкевич на 15 суток по статье 23.34 КоАП – Нарушение порядка организация или проведения массовых мероприятий. Суд проходил по скайпу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вясна назiрае».

В суде Манкевич рассказала, что проводила экскурсию по центру Минска. Сначала в группе было 11 человек, а потом осталось 7. Экскурсовод ходатайствовала, чтобы у Ратуши, а также у гостиницы «Минск» запросили записи с камер видеонаблюдения, но в просьбе было отказано.

С протоколом гид не согласилась. В нем говорилось о том, что Манкевич принимала участие в мероприятии, на которое не было получено разрешение от Мингорисполкома. К протоколу также приложили скриншот из телеграм-канала, но какого именно – не озвучили. В сообщении содержались призывы выйти на репетицию марша перед Всебелорусским народным собранием в центре Минска с 14 до 15 часов. Маршрут: от гостиницы «Минск» до Стелы. Группу вместе с экскурсоводом задержали в 15.15.

Одну из участниц экскурсии оштрафовали на 30 базовых - 870 рублей, а второй дали 15 суток ареста.

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