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Тектонический сдвиг
Источник материала: Хартия'97
Тектонический сдвиг
Давно назревавший перелом в сознании «глубинного народа» произошел.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что у пресловутого "глубинного народа" произошёл сдвиг в сознании.
Раньше он думал, что Путин уничтожает своих врагов ради некоей абстрактной "великой России".
И тогда эти враги были врагами самого "глубинного народа", поскольку "глубинный народ" любит идею "великой России".
Почему он ее любит, не суть важно. Любит - и все. "Глубинный народ" не рефлектирует и не занимается самокопанием. Он живет фактом самой эмоции: вот - люблю. Этого достаточно.
Но тут фильм про дворец оказался последней каплей и давно назревавший перелом в сознании "глубинного народа" произошёл.
Теперь он думает, что Путин уничтожает своих врагов потому, что Путин - вор. И опять: это такая эмоция. Он ее так ощущает.
Это не плод долгих размышлений и не сознательный вывод. Это то, что немцы называют „Bauchgefühl“, или как в России говорят: "кишками чувствую!"
Это не лечится никакими рациональными аргументами. Это такой тектонический сдвиг в коллективном бессознательном.
Попросту говоря, раньше они думали, что Путин "за простой народ", а теперь знают, что он такой же как все - вор.
И Кремлю теперь надо жить с этой новой реальностью.
Альфред Кох,
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Давно назревавший перелом в сознании «глубинного народа» произошел.
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