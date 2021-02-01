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Тектонический сдвиг

01.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тектонический сдвиг

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  • Альфред Кох
  • 1.02.2021, 19:06
Тектонический сдвиг
Альфред Кох
Фото: Гордон

Давно назревавший перелом в сознании «глубинного народа» произошел.

Я могу ошибаться, но мне кажется, что у пресловутого "глубинного народа" произошёл сдвиг в сознании.

Раньше он думал, что Путин уничтожает своих врагов ради некоей абстрактной "великой России".

И тогда эти враги были врагами самого "глубинного народа", поскольку "глубинный народ" любит идею "великой России".

Почему он ее любит, не суть важно. Любит - и все. "Глубинный народ" не рефлектирует и не занимается самокопанием. Он живет фактом самой эмоции: вот - люблю. Этого достаточно.

Но тут фильм про дворец оказался последней каплей и давно назревавший перелом в сознании "глубинного народа" произошёл.

Теперь он думает, что Путин уничтожает своих врагов потому, что Путин - вор. И опять: это такая эмоция. Он ее так ощущает.

Это не плод долгих размышлений и не сознательный вывод. Это то, что немцы называют „Bauchgefühl“, или как в России говорят: "кишками чувствую!"

Это не лечится никакими рациональными аргументами. Это такой тектонический сдвиг в коллективном бессознательном.

Попросту говоря, раньше они думали, что Путин "за простой народ", а теперь знают, что он такой же как все - вор.

И Кремлю теперь надо жить с этой новой реальностью.

Альфред Кох, Facebook

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Давно назревавший перелом в сознании «глубинного народа» произошел.
 
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