Источник материала: Хартия'97

В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии 23 1.02.2021, 18:54

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Неизвестный напомнил военным о присяге.

В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии. Состав с кучей военной техники недалеко от Степянки двигался в сторону Орши.

«Это Акт гражданского неповиновения! Танк Т72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным давно должна была положить конец полномочиям «маршала» Саши 3%. Мы показали, что можем. Пусть ответят, с кем они, и кого они должны защищать!» - пишет автор видео.

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