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В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии
Источник материала: Хартия'97
В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии
Неизвестный напомнил военным о присяге.
В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии. Состав с кучей военной техники недалеко от Степянки двигался в сторону Орши.
«Это Акт гражданского неповиновения! Танк Т72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным давно должна была положить конец полномочиям «маршала» Саши 3%. Мы показали, что можем. Пусть ответят, с кем они, и кого они должны защищать!» -
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Неизвестный напомнил военным о присяге.
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