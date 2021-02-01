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В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии

01.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии

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  • 1.02.2021, 18:54
  • 2,114
В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии

Неизвестный напомнил военным о присяге.

В Минске сожгли танк в знак протеста против бездействия армии. Состав с кучей военной техники недалеко от Степянки двигался в сторону Орши.

«Это Акт гражданского неповиновения! Танк Т72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным давно должна была положить конец полномочиям «маршала» Саши 3%. Мы показали, что можем. Пусть ответят, с кем они, и кого они должны защищать!» - пишет автор видео.

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Теги: Минск
 
 
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