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К общенациональной стачке присоединился водитель стройтреста
Источник материала: Хартия'97
К общенациональной стачке присоединился водитель стройтреста
Максим Новицкий выступил против беззакония.
К общенациональной стачке присоединился ещё один смелый человек, пишет телеграм-канал
- Я против беззакония, творимого власть имущими. Против диктатора, захватившего власть силой. Он разрушил веру народа в закон и правосудие. Он разрушил экономику страны, разворовал и разворовывает дальше. Против налогов за «воздух», которые направлены только на то, чтобы обескровить народ. Против тирании и репрессий.
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Максим Новицкий выступил против беззакония.
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