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Радыё Свабода

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жлобине осудили трех работников БМЗ за попытку забастовки На встрече с рабочими 17 августа руководство обещало, что никого не будет наказывать.

осудили на три года колонии,— на два с половиной года колонии.Приговор вынес судья. Государственный обвинительтребовал для подсудимых по 3 года лишения свободы каждому.Работников Белорусского металлургического завода Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говара судили за события 17 августа, когда они пытались начать забастовку. Тогда остановилась работа всех трех печей на предприятии.В знак протеста против фальсификации выборов и милицейского насилия они вместе с другими работниками перекрыли дорогу для технологического транспорта на заводе.На встрече с рабочими 17 августа руководство обещало, что никого не будет наказывать. Но позже Следственный комитет возбудил уголовное дело за «организацию и проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти» (статья 342 Уголовного кодекса).Уголовное дело в отношении еще одного рабочего —— выделили в отдельное производство. Гражданин России вынужденно уехал за границу.