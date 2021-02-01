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В Жлобине осудили трех работников БМЗ за попытку забастовки
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Игоря Поварова осудили на три года колонии, Александра Боброва и Евгения Говара — на два с половиной года колонии.
Приговор вынес судья Евгений Ерофеев. Государственный обвинитель Андрей Аношко требовал для подсудимых по 3 года лишения свободы каждому.
Работников Белорусского металлургического завода Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говара судили за события 17 августа, когда они пытались начать забастовку. Тогда остановилась работа всех трех печей на предприятии.
В знак протеста против фальсификации выборов и милицейского насилия они вместе с другими работниками перекрыли дорогу для технологического транспорта на заводе.
На встрече с рабочими 17 августа руководство обещало, что никого не будет наказывать. Но позже Следственный комитет возбудил уголовное дело за «организацию и проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти» (статья 342 Уголовного кодекса).
Уголовное дело в отношении еще одного рабочего — Павла Магидова — выделили в отдельное производство. Гражданин России вынужденно уехал за границу.
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На встрече с рабочими 17 августа руководство обещало, что никого не будет наказывать.
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