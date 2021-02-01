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«Опять беременна»: Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото
Источник материала: UDF
Лобода заинтриговала фанов / instagram.com/lobodaofficial
На снимке она сидит в черном топе за столом. При этом Светлана прикрыла руками глаза. Фанаты обратили внимание на кольцо с большим бриллиантом, которое Лобода носит на безымянном пальце правой руки.
«Прилетела. У меня для вас есть новость. Все подробности завтра», - заинтриговала фанов певица.
«Скорее всего, узнала, что ждёт малыша», «Опять беременна?», «Кольцо на пальчике!!! Поздравляем», «Наконец-то возьмут замуж», - пишут фаны.
Лобода заинтриговала фанов / instagram.com/lobodaofficial
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Певицу заподозрили в беременности.
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