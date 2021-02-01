Источник материала: UDF



Лобода заинтриговала фанов / instagram.com/lobodaofficial

«Прилетела. У меня для вас есть новость . Все подробности завтра», - заинтриговала фанов певица.

«Скорее всего, узнала, что ждёт малыша», «Опять беременна?», «Кольцо на пальчике!!! Поздравляем», «Наконец-то возьмут замуж», - пишут фаны.

Лобода заинтриговала фанов / instagram.com/lobodaofficial

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Опять беременна»: Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото Певицу заподозрили в беременности.

На снимке она сидит в черном топе за столом. При этом Светлана прикрыла руками глаза. Фанаты обратили внимание на кольцо с большим бриллиантом, которое Лобода носит на безымянном пальце правой руки.