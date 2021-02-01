Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Телец (20 апреля — 20 мая)

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Лев (23 июля — 22 августа)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Козерог (22 декабря — 19 января)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Знаки зодиака, которым год Быка откроет новые финансовые возможности Весам особенно повезет в новом году, ведь удача вообще будет им улыбаться во всех сферах жизни.

У Тельцов, скорее всего, появится совершенно другая работа. Ждать этого события следует уже весной. Вероятно, будет казаться, что новую работу уже невозможно получить. Однако карьера начнет идти вверх. Помогут Тельцам в этом вопросе острая интуиция, гибкость, а также потрясающее умение адаптироваться под обстоятельства. Но не стоит верить новым коллегам по работе.В новом году Близнецам удастся найти такую работу, где их будут по-настоящему ценить и уважать. Однако придется прилагать максимум усилий, решать множество задач, а также разбираться с трудностями и преодолевать их, но не трусить ни в коем случае. От знакомых может поступить предложение о сотрудничестве. Так вот отказываться не стоит. А через год будет неплохой выхлоп. Что бы ни случилось, Близнецам рекомендуется хорошенько сначала все взвесить и только потом действовать.У амбициозных Львов возникнет сильное желание найти для себя более удобное место работы. Скорее всего, оно найдется в середине лета. Львы подпишут договор, который и принесет денежную удачу и, вероятно, даже прославит представителей этого знака зодиака. Не помешает получить дополнительное образование, пройти курсы, научиться чему-то новому.Весам особенно повезет в новом году, ведь удача вообще будет им улыбаться во всех сферах жизни. Будет продвижение по карьерной лестнице, особенно у тех, кто изрядно трудится и у кого есть немалый опыт. Рекомендуется прислушиваться к своей интуиции. А в конце лета Весов ждет дополнительная работа, которая принесет еще денег. Можно будет вырасти в глаза как коллег, так и начальства.Водолеи в новом году найдут именно такую работу, которая им приносит удовольствие. Она вряд ли будет связана с полученным образованием. Инициатива поможет продвинуться по карьерной лестнице. Рекомендуется экономить средства, не тратить куда попало, а затем вложить в выгодное дело. Оно принесет хорошую прибыль.В новом году Козерогам поступит предложение от знакомого. В результате совместный бизнес принесет немалый доход. Трудяги гороскопа смогут купить себе то, о чем так давно мечтали. Также в течение года ожидается большое количество интересных и выгодных предложений и сделок. А в конце весны те Козероги, которые мечтали о славе, станут наконец-то известными.