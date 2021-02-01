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Медианная зарплата – это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. То есть половина работников получает больше этой суммы, другая половина – меньше. Данные по медианной зарплате Белстат публикует в мае и ноябре каждого года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Желиба: «Последние десять лет зарплата белорусов в долларовом эквиваленте практически не росла» Менее 200 долларов в месяц (в эквиваленте) получали 300 тысяч белорусов.

Менее 200 долларов в месяц (в эквиваленте) получали 300 тысяч белорусов, или каждый восьмой работник в стране – такие цифры приведены в информации Белстата о распределении работников по размеру начисленной заработной платы на ноябрь прошлого года. И это – до уплаты налогов.Зарплата еще у 177 тысяч работников была на уровне 400-500 рублей.Ситуация более чем серьезная, считает доктор экономических наук– Трудно назвать государство, где дела с размером зарплаты обстоят еще хуже, – замечает эксперт. – Да, официально по ноябрю средняя зарплата в стране была в пределах 1300 рублей. Однако известно, что две трети наших работников получают меньше указанной суммы. Ведь есть еще понятие медианной зарплаты, а она у нас сейчас на 27 процентов ниже средней. Раньше этот показатель составлял 20 процентов. Это говорит о том, что углубляется дифференциация по уровню зарплаты: у достаточно узкого слоя он высокий, у широкого – меньше среднего.К слову, в ноябре 2019-го медианная зарплата в Беларуси составляла 848,5 рубля, (76,2% от начисленной средней), в ноябре 2020 года – 944,4 рубля (72,6% от средней).– Есть еще модальная зарплата – та, которую чаще всего получают работающие, – дополняет Борис Желиба. – Сейчас она еще ниже медианной – 600-700 рублей. То есть можно делать вывод о том, что в целом зарплата у нас низкая. Помните, в 2010 году был провозглашен лозунг «всем по 500»? И в какие-то годы с того момента зарплата даже превышала 500 долларов, но ненамного. Потом опять уменьшалась.Зарплатный максимум был зарегистрирован в июле 2014 года – порядка 625 долларов в эквиваленте. К концу 2020-го опять наблюдалось едва заметное превышение показателя «по 500», но если опять случится девальвация рубля, как в марте и августе прошлого года, то мы опять «провалимся».Последние 10 лет зарплата белорусов в долларовом эквиваленте практически не росла и сегодня, если сравнивать с европейскими государствами, она ненамного опережает Молдову и Украину.По данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси в декабре 2020-го составила 1474,6 рубля – на 174,1 рубля больше, чем в ноябре. Подобный скачок в конце года обусловлен обычно выплатой годовых премий. В январе, как правило, средняя зарплата снижается.По мнению экономиста, особого повода для радости нет и у россиян.– В России зарплата примерно 600-700 долларов в эквиваленте. И это с такими-то природными ресурсами! Значит, экономика тоже функционирует неэффективно, – говорит Борис Желиба. – Заработную плату, пенсии генерирует экономика. Если этого не происходит, нужно анализировать – почему? Да, нужны реформы. И как реформировать, тоже давно известно, но нынешнее руководство Беларуси, как показывают прошедшие годы, не может этого сделать.