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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минобороны прокомментировало заявление BYPOL об отправке белорусов в Сирию Миротворчество — один из способов реализации мирных инициатив.

обратилась к Минобороны с просьбой прокомментировать это сообщение. Вот что ответили в Минобороны.«Миротворчество — один из способов реализации мирных инициатив.Мы сегодня участвуем в этом процессе, направив офицеров в две миссии: миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую в Украине (в рамках ОБСЕ).Постоянно ведем поиск новых направлений, отдавая приоритет гуманитарным миссиям.Речь идет о таких задачах, как сопровождение гуманитарных грузов, оказание медицинской помощи, гуманитарное разминирование местности и объектов, патрулирование и обеспечение безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работы штабных офицеров.В августе 2020 года мы расширили свое участие в миссии временных сил ООН в Ливане. Дополнительно в состав итальянского контингента были направлены два штабных офицера.В настоящее время прорабатывается возможность дальнейшего расширения участия в миссии в Ливане.На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии наших военных в миссиях в других государствах.Изучаются возможности нашего пребывания в составе тех или иных контингентов, способы выполнения задач, вопросы безопасности и другое.Напомним, что в соответствии с белорусским законодательством, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту и исключительно на добровольной основе.Кроме того, без заключения международных договоренностей между государствами отправка военнослужащих за пределы Беларуси невозможна», — ответила в письменном виде официальный представитель Минобороны