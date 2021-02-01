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Минобороны прокомментировало заявление BYPOL об отправке белорусов в Сирию
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Миротворчество — один из способов реализации мирных инициатив.
Мы сегодня участвуем в этом процессе, направив офицеров в две миссии: миротворческую в Ливане (под эгидой ООН) и мониторинговую в Украине (в рамках ОБСЕ).
Постоянно ведем поиск новых направлений, отдавая приоритет гуманитарным миссиям.
Речь идет о таких задачах, как сопровождение гуманитарных грузов, оказание медицинской помощи, гуманитарное разминирование местности и объектов, патрулирование и обеспечение безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работы штабных офицеров.
В августе 2020 года мы расширили свое участие в миссии временных сил ООН в Ливане. Дополнительно в состав итальянского контингента были направлены два штабных офицера.
В настоящее время прорабатывается возможность дальнейшего расширения участия в миссии в Ливане.
На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии наших военных в миссиях в других государствах.
Изучаются возможности нашего пребывания в составе тех или иных контингентов, способы выполнения задач, вопросы безопасности и другое.
Напомним, что в соответствии с белорусским законодательством, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту и исключительно на добровольной основе.
Кроме того, без заключения международных договоренностей между государствами отправка военнослужащих за пределы Беларуси невозможна», — ответила в письменном виде официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.
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Миротворчество — один из способов реализации мирных инициатив.
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