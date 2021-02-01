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«Алкоголь сделал свое дело»: валяющуюся на снегу опухшую Буланову не узнали

01.02.2021 19:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Алкоголь сделал свое дело»: валяющуюся на снегу опухшую Буланову не узнали
Татьяна Буланова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Татьяна Буланова удивила фанатов новыми способностями. Оказывается, она любит зимнюю рыбалку и с удовольствием этим занимается. На свежем фото артистка предстала неузнаваемой.

На выходных Татьяна Буланова отправилась на рыбалку в Карелии. Компанию ей составил футболист Владимир Быстров. В своем Инстаграм певица опубликовала свежее фото, на котором предстала рядом с горой наловленного окуня.

Новое фото Татьяны Булановой шокировало ее подписчиков. Во-первых, они не знали о таком таланте артистки. А во-вторых, вообще не узнали ее. Некоторые даже подумали, что на снегу лежит не Татьяна Буланова, а какой-то мальчик. Звезда предстала без макияжа, немного опухшей, в спецовке и лежа на снегу.

«А я думала, что за парень слева»; «Алкоголь сделал свое дело»; «Это не Татьяна, 100%», «Это она, просто без макияжа», «Не узнать, это точно Буланова?», «Я ее не узнала», «Не увидела Буланову», – написали удивленные поклонники.



«Алкоголь сделал свое дело»: валяющуюся на снегу опухшую Буланову не узнали

Отметим, что Владимир является другом бывшего мужа Татьяны Булановой Владислава Радимова. Что связывает пару в настоящий момент, понять пока сложно. Однако в своих соцсетях они выкладывают совместные фото и не скрывают дружеских отношений.

Напомним, в декабре Татьяна Буланова прокомментировала слухи о романе с актером Артемом Анчуковым.
 
 
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На выходных певица отправилась на рыбалку в Карелии.
 
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