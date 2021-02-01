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Татьяна Буланова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

«А я думала, что за парень слева»; «Алкоголь сделал свое дело»; «Это не Татьяна, 100%», «Это она, просто без макияжа», «Не узнать, это точно Буланова?», «Я ее не узнала», «Не увидела Буланову», – написали удивленные поклонники.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Алкоголь сделал свое дело»: валяющуюся на снегу опухшую Буланову не узнали На выходных певица отправилась на рыбалку в Карелии.

На выходныхотправилась на рыбалку в Карелии. Компанию ей составил футболист. В своем Инстаграм певица опубликовала свежее фото, на котором предстала рядом с горой наловленного окуня.Новое фото Татьяны Булановой шокировало ее подписчиков. Во-первых, они не знали о таком таланте артистки. А во-вторых, вообще не узнали ее. Некоторые даже подумали, что на снегу лежит не Татьяна Буланова, а какой-то мальчик. Звезда предстала без макияжа, немного опухшей, в спецовке и лежа на снегу.Отметим, что Владимир является другом бывшего мужа Татьяны Булановой Владислава Радимова. Что связывает пару в настоящий момент, понять пока сложно. Однако в своих соцсетях они выкладывают совместные фото и не скрывают дружеских отношений.Напомним, в декабре Татьяна Буланова прокомментировала слухи о романе с актером Артемом Анчуковым.