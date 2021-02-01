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Установлены необычные признаки рака лёгких

01.02.2021 19:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Установлены необычные признаки рака лёгких
Иллюстративное фото
Рак лёгких – опасное заболевание, которое на протяжении длительного времени может развиваться без наличия ярко выраженных симптомов. Специалистам из Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) удалось определить ряд признаков, которые легко спутать с симптомами других заболеваний, однако именно они могут предупредить о начале коварного процесса, сообщает издание Express, со ссылкой на WebMD.

Проблемы с желудком


На самых ранних этапах развития злокачественных клеток в лёгких, организм может отреагировать отсутствием аппетита, появлением боли в области живота, сопровождающейся нередко тошнотой и запорами. О таких симптомах сообщили около 20% человек с диагностированным раком лёгких.

Боль в области спины


Нередко некоторые типы рака лёгких распространяются на разные участки спины, вызывая при этом боль в спине, лопатках или плече.

Нарушение равновесия


Рак лёгких может спровоцировать развитие аутоиммунных нарушений, при которых происходит воздействие иммунной системы на нервную. В результате такого взаимодействия происходит нарушение работы мышечной системы, проявляющееся головокружением и потерей равновесия.

Опушение века


Такой тип рака как опухоль Панкоста может вызвать поражение глазных нервов на одной половине лица. Это проявляется опущением века или резким уменьшением зрачка на одном глазу.

Утолщение кончиков пальцев


Под воздействием злокачественных клеток в некоторых случаях происходит образование гормоноподобного соединения, заставляющего жидкость в организме устремляться к конечностям. Из-за этого кончики пальцев выглядят более утолщёнными, а ногтевая пластина приобретает необычный блеск.

Эксперты напоминают, что не во всех случаях эти симптомы могут указывать именно на развитие рака лёгких, но если вдруг у вас всё же появились некие сомнения в отношении вашего здоровья, лучше всё же посетить врача и пройти обследование, чтобы не пропустить развитие этого тяжёлого заболевания.
 
 
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Нередко некоторые типы рака лёгких распространяются на разные участки спины.
 
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