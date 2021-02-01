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Иллюстративное фото

Проблемы с желудком

Боль в области спины

Нарушение равновесия

Опушение века

Утолщение кончиков пальцев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Установлены необычные признаки рака лёгких Нередко некоторые типы рака лёгких распространяются на разные участки спины.

На самых ранних этапах развития злокачественных клеток в лёгких, организм может отреагировать отсутствием аппетита, появлением боли в области живота, сопровождающейся нередко тошнотой и запорами. О таких симптомах сообщили около 20% человек с диагностированным раком лёгких.Нередко некоторые типы рака лёгких распространяются на разные участки спины, вызывая при этом боль в спине, лопатках или плече.Рак лёгких может спровоцировать развитие аутоиммунных нарушений, при которых происходит воздействие иммунной системы на нервную. В результате такого взаимодействия происходит нарушение работы мышечной системы, проявляющееся головокружением и потерей равновесия.Такой тип рака как опухоль Панкоста может вызвать поражение глазных нервов на одной половине лица. Это проявляется опущением века или резким уменьшением зрачка на одном глазу.Под воздействием злокачественных клеток в некоторых случаях происходит образование гормоноподобного соединения, заставляющего жидкость в организме устремляться к конечностям. Из-за этого кончики пальцев выглядят более утолщёнными, а ногтевая пластина приобретает необычный блеск.Эксперты напоминают, что не во всех случаях эти симптомы могут указывать именно на развитие рака лёгких, но если вдруг у вас всё же появились некие сомнения в отношении вашего здоровья, лучше всё же посетить врача и пройти обследование, чтобы не пропустить развитие этого тяжёлого заболевания.