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Журналистку TUT.by Надежду Калинину освободили, но суд еще будет
Источник материала: UDF
Надежда Калинина на свободе / @tutby_official
В ДК «Камволь», где проходило мероприятие, Калинину не пустили, а когда она уходила, задержали. Ее обвиняют в... проведении несанкционированного пикета и неповиновении сотруднику милиции. Журналистка свою вину не признала. По ее словам, в протоколе истине соответствует только адрес задержания.
В итоге суд (судья — Татьяна Шотик) решил дождаться получения видео задержания журналистки в ДК «Камволь», и только после этого продолжить заседание. С момента задержания Надежды Калининой уже прошли трое суток, поэтому ее освободили с Окрестина.
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С момента задержания журналистки уже прошли трое суток, поэтому ее освободили с Окрестина.
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