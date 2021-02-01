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Надежда Калинина на свободе​ / @tutby_official

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистку TUT.by Надежду Калинину освободили, но суд еще будет С момента задержания журналистки уже прошли трое суток, поэтому ее освободили с Окрестина.

В ДК «Камволь», где проходило мероприятие, Калинину не пустили, а когда она уходила, задержали. Ее обвиняют в... проведении несанкционированного пикета и неповиновении сотруднику милиции. Журналистка свою вину не признала. По ее словам, в протоколе истине соответствует только адрес задержания.В итоге суд (судья —) решил дождаться получения видео задержания журналистки в ДК «Камволь», и только после этого продолжить заседание. С момента задержанияуже прошли трое суток, поэтому ее освободили с Окрестина.