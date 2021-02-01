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Журналистку TUT.by Надежду Калинину освободили, но суд еще будет

01.02.2021 19:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналистку TUT.by Надежду Калинину освободили, но суд еще будет
Надежда Калинина на свободе​ / @tutby_official
1 февраля в суде Ленинского района Минска судили журналистку TUT.by Надежду Калинину. 29 января она пыталась попасть на совещание минских делегатов Всебелорусского народного собрания и оказалась за решеткой.

В ДК «Камволь», где проходило мероприятие, Калинину не пустили, а когда она уходила, задержали. Ее обвиняют в... проведении несанкционированного пикета и неповиновении сотруднику милиции. Журналистка свою вину не признала. По ее словам, в протоколе истине соответствует только адрес задержания.

В итоге суд (судья — Татьяна Шотик) решил дождаться получения видео задержания журналистки в ДК «Камволь», и только после этого продолжить заседание. С момента задержания Надежды Калининой уже прошли трое суток, поэтому ее освободили с Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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С момента задержания журналистки уже прошли трое суток, поэтому ее освободили с Окрестина.
 
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