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Аптеки подняли цены на лекарства из-за роста НДС, а теперь чиновники просят «открутить» обратно ценники
Источник материала: Tut.by
МАРТ и Минздрав сегодня
О чем говорят чиновники
В своем письме чиновники акцентируют внимание на прогнозе по годовой инфлции.
— Полагаем, что с учетом выполнения индекса потребительских цен на социально значимые товары в размере 4,9% в год <…> (отсыл на документ. — Прим. ред.), а также ограничения инфляции в размере 5%в год <…> (отсыл на документ. — Прим. ред.), рост цен на лекарственные средства (с учетом количества, форм и дозировок) и медицинские изделия не должен превышать соответствующие установленные показатели.
Для недопущения роста цен ведомства полагают «целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также произвести снижение оптовых и торговых надбавок».
«В ином случае государственные органы, осуществляющие регулирование цен, могут вводить ценовое регулирование на лекарственные средства и медицинские изделия, в том числе посредством установления предельных (максимальных) розничных цен», — заявили ведомства.
В аптечных сетях, с представителями которых мы пообщались, говорят, что до сих пор не получали рекомендации от чиновников, как применять повышенный НДС к розничным ценам. Только от МНС и Минфина, что делать с остатками. В этой ситуации письмо от МАРТ и Минздрава выглядит весьма запоздалым, так как аптеки уже
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко ранее
— Приведу простой пример. У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на ее территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но несмотря на то, что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать это только с налогообложением как минимум не совсем корректно. Только с налогообложением. Я считаю, что роста цен не произойдет, — сказал министр.
Министр финансов Юрий Селиверстов ранее в комментарии FINANCE.TUT.BY
Что произошло с НДС на лекарства и медизделия
С 1 января
Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).
Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.
В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.
За январь аптеки
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Аптеки подняли цены на лекарства из-за роста НДС, а теперь чиновники просят «открутить» обратно ценники
МАРТ и Минздрав сегодня обнародовали рекомендации аптекам, как применять увеличенный НДС на лекарства и медизделия. Если коротко, то ведомства «рекомендуют»...
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