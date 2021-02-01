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В Беларуси продлили льготу по налогу кешбэк и урезали максимальную сумму по наличным платежам
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продлили льготу по налогу кешбэк и урезали максимальную сумму по наличным платежам. Это предусмотрено указом № 37, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.
Документом предусмотрены два основных изменения. Первое касается предельного размера платежа (суммы платежей в совокупности) наличными за товары и услуги, которые физлица получают у юрлиц и ИП. «Потолок» по одному платежу наличными снижен с 1 тысячи базовых величин до 500 базовых величин (с 29 000 до 14 500 рублей). Эта норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования указа.
Второе изменение — по налогу с кешбэка. Доходы физлиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты. Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.
Напомним, с 1 января в Беларуси
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В Беларуси продлили льготу по налогу кешбэк и урезали максимальную сумму по безналичным платежам. Это предусмотрено указом № 37, сообщает пресс-служба Александра...
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