Источник материала: Tut.by

В Беларуси продлили льготу по налогу кешбэк и урезали максимальную сумму по наличным платежам. Это предусмотрено указом № 37, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Документом предусмотрены два основных изменения. Первое касается предельного размера платежа (суммы платежей в совокупности) наличными за товары и услуги, которые физлица получают у юрлиц и ИП. «Потолок» по одному платежу наличными снижен с 1 тысячи базовых величин до 500 базовых величин (с 29 000 до 14 500 рублей). Эта норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования указа.

Второе изменение — по налогу с кешбэка. Доходы физлиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты. Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.

Напомним, с 1 января в Беларуси прекратилось действие льготы по подоходному налогу с кешбэка (суммы, которая возвращается на счет после покупки). Если раньше его нужно было платить в тех случаях, когда возврат составлял больше 2% от стоимости покупки, и только с суммы превышения, то сейчас — со всей суммы возврата вне зависимости от ставки. Ранее в Нацбанке рассказывали , что указ о продлении льготы уже разработан, однако на данный момент он все еще проходит согласование. Тем временем многие банки предупредили клиентов о том, что кешбэк с января взимается по новым правилам, а некоторые вовсе решили временно отказаться от такой опции.