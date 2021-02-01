В Шклове задержали 20-летнего бесправника за рулем ВАЗа: он застрял в сугробе и был вусмерть пьян

Источник материала:
Tut.by
В Шклове вечером 31 января задержали 20-летнего бесправника, сообщает ГАИ области. Он был за рулем ВАЗа и пытался скрыться от патруля, но застрял в сугробе. В выдыхаемом водителем воздухе было 3,8 промилле алкоголя.
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Публикация от Могилевская Госавтоинспекция
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В Шклове задержали 20-летнего бесправника за рулем ВАЗа: он застрял в сугробе и был вусмерть пьянВ выдыхаемом воздухе у водителя было 3,8 промилле алкоголя.
Публикация от Могилевская Госавтоинспекция
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Шклове задержали 20-летнего бесправника за рулем ВАЗа: он застрял в сугробе и был вусмерть пьянВ выдыхаемом воздухе у водителя было 3,8 промилле алкоголя.