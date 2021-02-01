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В Шклове задержали 20-летнего бесправника за рулем ВАЗа: он застрял в сугробе и был вусмерть пьян

01.02.2021 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шклове вечером 31 января задержали 20-летнего бесправника, сообщает ГАИ области. Он был за рулем ВАЗа и пытался скрыться от патруля, но застрял в сугробе. В выдыхаемом водителем воздухе было 3,8 промилле алкоголя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Могилевская Госавтоинспекция

 
 
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