В Шклове задержали 20-летнего бесправника за рулем ВАЗа: он застрял в сугробе и был вусмерть пьян

Источник материала: Tut.by

В Шклове вечером 31 января задержали 20-летнего бесправника, сообщает ГАИ области. Он был за рулем ВАЗа и пытался скрыться от патруля, но застрял в сугробе. В выдыхаемом водителем воздухе было 3,8 промилле алкоголя.