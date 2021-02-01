Суд вынес решение по делу о забастовке на БМЗ, когда на заводе остановились печи

Источник материала: Tut.by

Жлобинский районный суд вынес приговор по делу о забастовке на БМЗ в августе 2020 года. Один из обвиняемых получил 3 года лишения свободы, еще двое — 2,5 года, сообщила FINANCE.TUT.BY официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова. Ранее обвиняемые компенсировали предприятию материальный ущерб — 1088 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Как рассказали работники предприятия, присутствовавшие на заседании, прокурор запросил для подсудимых, работников БМЗ Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора, по 3 года лишения свободы. Изначально уголовное дело из-за забастовки было возбуждено в отношении четверых работников БМЗ, но еще один его фигурант Павел Магидов выехал за границу и находится в розыске.

Как сообщалось в постановлении о возбуждении уголовного дела, 17 августа 2020 года эти четверо работников совместно с «другими неустановленными лицами» находились на территории БМЗ и «организовали проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». В итоге был остановлен технологический транспорт, который доставляет сырье в сталеплавильные цеха, из-за чего на дуговых электросталеплавильных печах была приостановлена выплавка стали. Ущерб, который понесло предприятие, — 1088 рублей 29 копеек.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2020-го по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Суд по делу о забастовке на БМЗ начался в декабре 2020-го.