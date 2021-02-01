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Суд вынес решение по делу о забастовке на БМЗ, когда на заводе остановились печи
Источник материала: Tut.by
Жлобинский районный суд вынес приговор по делу о забастовке на БМЗ в августе 2020 года. Один из обвиняемых получил 3 года лишения свободы, еще двое — 2,5 года, сообщила FINANCE.TUT.BY официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова. Ранее обвиняемые компенсировали предприятию материальный ущерб — 1088 рублей.
Как рассказали работники предприятия, присутствовавшие на заседании, прокурор запросил для подсудимых, работников БМЗ Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора, по 3 года лишения свободы. Изначально уголовное дело из-за забастовки было возбуждено в отношении четверых работников БМЗ, но еще один его фигурант Павел Магидов выехал за границу и находится в розыске.
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Уголовное дело
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Ранее обвиняемые компенсировали предприятию материальный ущерб - 1088 рублей.
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