Елисеев: «Грядет тотальная зачистка любой публичной критики госорганов и ситуации в стране»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о драконовских изменениях в законодательство.

— Грядет тотальная зачистка любой публичной критики госорганов и ситуации в стране, — пишет Андрей Елисеев. — Сообщается о подготовке белорусскими госорганами поистине драконовских изменений в законодательство.

В частности, о планах невероятно расширить действие статьи УК 369-1:

«Умышленное распространение в любой форме заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РБ, направленное на причинение вреда национальной безопасности РБ, предлагается наказывать арестом или лишением свободы на срок до трех лет».

Если это будет принято в таком виде, учитывая еще и беспредельную правовую практику, то фактически произойдет убийство аналитического жанра в негосударственных онлайн-СМИ, а также выхолостит работу независимых исследовательских центров любого толка.

Дело в том, что при такой размытой формулировке и при вольном толковании судебными органами, чуть ли не любой критический и неугодный властями экспертный комментарий можно будет подвести под действие статьи.

Всем известно абсурднейшее уголовное дело в отношении журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, которые уведомили общественность об отсутствии алкоголя в крови убитого Романа Бондаренко.

А раз так, то госорганам ничего не будет стоить притягивать за уши измененную статью УК к любой неугодной оценке социально-экономической или политической ситуации в стране.

Экономист излишне покритиковал отсталую систему социального обеспечения в Беларуси в своей статье, политолог или правовед разъяснил в радиопрограмме, почему белорусская Конституция – фикция, международник высказался о провале внешней политики в комментарии для СМИ или в своем блоге – всех их тогда могут при желании обвинить в «умышленном распространении заведомо ложных сведений». И никакие отсылки к объективным цифрам и научным аргументам не помогут.

Точно так же, как не помогают многим задержанным видеоматериалы, которые однозначно опровергают версии о времени, месте и обстоятельствах их задержания, а жертвам пыток не помогают документально зафиксированные специалистами характеристики нанесенных им повреждений (всё выдумали и «мазали краской» – так сказали сверху).

Через такие изменения в законодательство планируют выжечь всякую объективную оценку событий в стране в онлайн-СМИ, зачистить теперь уже и онлайн-пространство. Вся, даже научно и фактологически обоснованная, критика рискует уйти сугубо в анонимные ТГ-каналы. Подобные изменения в законодательство уничтожат всякую объективную оценку событий в стране в СМИ, зачистят медиапространство для тотальной пропаганды и уведут всю, даже научно и фактологически обоснованную, критику в анонимные ТГ-каналы.