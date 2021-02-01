ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Елисеев: «Грядет тотальная зачистка любой публичной критики госорганов и ситуации в стране»

01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о драконовских изменениях в законодательство.

— Грядет тотальная зачистка любой публичной критики госорганов и ситуации в стране, — пишет Андрей Елисеев. —  Сообщается о подготовке белорусскими госорганами поистине драконовских изменений в законодательство.

В частности, о планах невероятно расширить действие статьи УК 369-1:

«Умышленное распространение в любой форме заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РБ, направленное на причинение вреда национальной безопасности РБ, предлагается наказывать арестом или лишением свободы на срок до трех лет».

Если это будет принято в таком виде, учитывая еще и беспредельную правовую практику, то фактически произойдет убийство аналитического жанра в негосударственных онлайн-СМИ, а также выхолостит работу независимых исследовательских центров любого толка.

Дело в том, что при такой размытой формулировке и при вольном толковании судебными органами, чуть ли не любой критический и неугодный властями экспертный комментарий можно будет подвести под действие статьи.

Всем известно абсурднейшее уголовное дело в отношении журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, которые уведомили общественность об отсутствии алкоголя в крови убитого Романа Бондаренко.

А раз так, то госорганам ничего не будет стоить притягивать за уши измененную статью УК к любой неугодной оценке социально-экономической или политической ситуации в стране.

Экономист излишне покритиковал отсталую систему социального обеспечения в Беларуси в своей статье, политолог или правовед разъяснил в радиопрограмме, почему белорусская Конституция – фикция, международник высказался о провале внешней политики в комментарии для СМИ или в своем блоге – всех их тогда могут при желании обвинить в «умышленном распространении заведомо ложных сведений». И никакие отсылки к объективным цифрам и научным аргументам не помогут.

Точно так же, как не помогают многим задержанным видеоматериалы, которые однозначно опровергают версии о времени, месте и обстоятельствах их задержания, а жертвам пыток не помогают документально зафиксированные специалистами характеристики нанесенных им повреждений (всё выдумали и «мазали краской» – так сказали сверху).

Через такие изменения в законодательство планируют выжечь всякую объективную оценку событий в стране в онлайн-СМИ, зачистить теперь уже и онлайн-пространство. Вся, даже научно и фактологически обоснованная, критика рискует уйти сугубо в анонимные ТГ-каналы. Подобные изменения в законодательство уничтожат всякую объективную оценку событий в стране в СМИ, зачистят медиапространство для тотальной пропаганды и уведут всю, даже научно и фактологически обоснованную, критику в анонимные ТГ-каналы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые популярные имена, которые минчане давали младенцам в 2020-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by