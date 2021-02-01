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Мужчина три года платил вымогателям за свои интимные снимки

01.02.2021 19:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эта история случилась с 34-летним жителем Минской области. В социальной сети «ВКонтакте» он познакомился с девушкой из Хабаровска. Та попросила белоруса раздеться догола и сфотографировать себя в полный рост, а также записать видео. Мужчина согласился и выполнил просьбу. Но через пару часов девушка потребовала у него $2000 за то, чтобы эти снимки не увидели его родные и знакомые. Таких денег у белоруса не было.

— Мужчина признался, что не имеет таких денег, тогда девушка заставила его «оформить кредит» (то есть готова была принимать деньги в рассрочку). 15-го числа каждого месяца на протяжении трех лет мужчина получал SMS-напоминания о выплате очередной суммы в 50 рублей. Через три года ему наконец это надоело и он обратился в милицию.сообщает МВД. — После просрочки платежа его интимные снимки все же попали родственникам и знакомым. Уголовное дело возбуждено за вымогательство.

На тот момент он уже успел перевести девушке около 2000 рублей, отмечает БЕЛТА.

 
 
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Эта история случилась с 34-летним жителем Минской области. В социальной сети «ВКонтакте» он познакомился с девушкой из Хабаровска. Та попросила белоруса раздеться...
 
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