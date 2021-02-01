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Налога на кешбэк не будет, если его сумма не превысит 2% от покупки

01.02.2021 19:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ №37, которым корректируется указ №493 от 16 октября 2014 года «О развитии безналичных расчетов». Одно из изменений: до 2026 года налога на кешбэк не будет. Правда, при одном условии — если сумма кешбэка не превысит 2%. Напомним, ранее речь шла о том, что с суммы кешбэка нужно будет заплатить 13% подоходного налога. Кроме этого, меняется максимальная сумма налички, которую физлицо может внести юрлицу или ИП за товар или услуги.

— Доходы физических лиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты, — передает БЕЛТА. — Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.

Таким образом, по информации агентства, продлевается льгота по уплате подоходного налога с кешбэка, определенная указом №493 «О развитии безналичных расчетов».

Второй момент, который меняет указ, — это предельная сумма платежа наличкой, которую могут принимать юрлица и ИП от физлиц. Раньше сумма равнялась 1000 базовых, а теперь указ снизил ее до 500 базовых. Эта норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования текста указа на pravo.by.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко подписал указ №37, которым корректируется указ №493 от 16 октября 2014 года «О развитии безналичных расчетов». Одно из изменений: до 2026 года...
 
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