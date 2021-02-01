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Посмотрите, что бывает, если забыть достать шланг из бензобака

01.02.2021 20:05 — |  
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Топливораздаточная колонка упала на двух человек — работника заправки и посетительницу — из-за водителя, который забыл достать шланг из бензобака своего автомобиля и уехал с заправочной станции. Происшествие попало на запись камер видеонаблюдения.

 

Инцидент произошел в китайском городе Иньчуань 29 января. На помощь людям, которых придавило колонкой, поспешили стоящие рядом. Пострадавшие отделались испугом и несколькими царапинами.

 
 
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