Посмотрите, что бывает, если забыть достать шланг из бензобака

Источник материала:

Топливораздаточная колонка упала на двух человек — работника заправки и посетительницу — из-за водителя, который забыл достать шланг из бензобака своего автомобиля и уехал с заправочной станции. Происшествие попало на запись камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в китайском городе Иньчуань 29 января. На помощь людям, которых придавило колонкой, поспешили стоящие рядом. Пострадавшие отделались испугом и несколькими царапинами.