|
На заводе «Автотор» в Калининграде началась сборка обновленного Kia Stinger
На калининградском предприятии «Автотор» стартовал серийный выпуск обновленного
Как и прежде, машины собирают в Калининграде крупноузловым методом (SKD), когда к почти собранному кузову крепят готовое шасси. Получив ряд обновлений в дизайне и оснащении, включая усовершенствованный комплекс систем безопасности ADAS, лифтбек сохранил прежний набор двигателей, который включает двухлитровую турбо-«четверку» Theta II T-GDi (197 или 247 л. с.) и мотор V6 Lambda 3.3 T-GDi (370 л. с.), работающих в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Автомобиль будет предлагаться с модернизированной системой полного привода или приводом на заднюю ось.
Мировая премьера Stinger состоялась в 2017 году, а спустя три года корейский лифтбек был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На калининградском предприятии «Автотор» стартовал серийный выпуск обновленного лифтбека Kia Stinger, который вскоре станет доступен для заказа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)