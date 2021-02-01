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На заводе «Автотор» в Калининграде началась сборка обновленного Kia Stinger

01.02.2021 20:05 — |  
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На калининградском предприятии «Автотор» стартовал серийный выпуск обновленного лифтбека Kia Stinger, который вскоре станет доступен для заказа. Об этом сообщили в российском представительстве Kia.


Как и прежде, машины собирают в Калининграде крупноузловым методом (SKD), когда к почти собранному кузову крепят готовое шасси. Получив ряд обновлений в дизайне и оснащении, включая усовершенствованный комплекс систем безопасности ADAS, лифтбек сохранил прежний набор двигателей, который включает двухлитровую турбо-«четверку» Theta II T-GDi (197 или 247 л. с.) и мотор V6 Lambda 3.3 T-GDi (370 л. с.), работающих в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Автомобиль будет предлагаться с модернизированной системой полного привода или приводом на заднюю ось.


Мировая премьера Stinger состоялась в 2017 году, а спустя три года корейский лифтбек был модернизирован. Более подробная информация о комплектациях и ценах обновленного Stinger российской сборки будет представлена ближе к дате начала продаж — весной этого года. Одно время «пятидверка» поставлялась и в Беларусь, однако из-за мизерного объема продаж вскоре ушла с нашего рынка.

 
 
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На калининградском предприятии «Автотор» стартовал серийный выпуск обновленного лифтбека Kia Stinger, который вскоре станет доступен для заказа.
 
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