ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На жизнь - 541 рубль в месяц. Чиновники пересмотрели минимальные потребительские бюджеты

01.02.2021 20:05 — |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

В Беларуси с 1 февраля пересмотрели минимальные потребительские бюджеты. Их новые размеры будут действовать до конца апреля 2021 года, сообщает Минтруда. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель составит 541,26 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума — суммой, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей.

Под минимальным потребительским бюджетом подразумеваются расходы на определенный набор товаров и услуг, который, по мнению властей, удовлетворяет физиологические, социальные и культурные потребности человека. Он рассчитывается для разных групп населения с учетом трудоспособности, возраста и семейного положения.

С 1 февраля для трудоспособного населения минимальный потребительский бюджет вырос на 12,96 рубля — до 528,3 рубля.

В Минтруда уточняют, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря 2020 года выглядел таким образом: продукты питания — 48%, одежда, белье, обувь — 19%, жилищно-коммунальные услуги — 8,6%, бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9,1%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,2%, взносы и платежи — 2,4%, лекарства, предметы санитарии и гигиены — 2,6%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 февраля пересмотрели минимальные потребительские бюджеты. Их новые размеры будут действовать до конца апреля 2021 года, сообщает Минтруда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Станислав Богданкевич: Если Россия плюнет на отношения с Западом, то задавит Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

31.01.2021
01.02.2021

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by