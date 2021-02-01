На жизнь - 541 рубль в месяц. Чиновники пересмотрели минимальные потребительские бюджеты

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В Беларуси с 1 февраля пересмотрели минимальные потребительские бюджеты. Их новые размеры будут действовать до конца апреля 2021 года, сообщает Минтруда. К примеру, для трудоспособного населения этот показатель составит 541,26 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума — суммой, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей.

Под минимальным потребительским бюджетом подразумеваются расходы на определенный набор товаров и услуг, который, по мнению властей, удовлетворяет физиологические, социальные и культурные потребности человека. Он рассчитывается для разных групп населения с учетом трудоспособности, возраста и семейного положения.

С 1 февраля для трудоспособного населения минимальный потребительский бюджет вырос на 12,96 рубля — до 528,3 рубля.

В Минтруда уточняют, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря 2020 года выглядел таким образом: продукты питания — 48%, одежда, белье, обувь — 19%, жилищно-коммунальные услуги — 8,6%, бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9,1%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,2%, взносы и платежи — 2,4%, лекарства, предметы санитарии и гигиены — 2,6%.