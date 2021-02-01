Минчанам так понравился мультфильм, что они ходят на него вторую неделю. Кажется, надо смотреть

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Как вы помните, каждый понедельник мы начинаем с новостей о кассовых сборах. И хоть сегодня мы начали немного с других инфоповодов из сферы кинобизнеса, исправляемся и рассказываем, что минчане смотрели на прошлой неделе в столичных кинотеатрах.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 25−31 января

Silver Screen cinemas

1. Душа

2. Дьявол в деталях

3. Последний богатырь: Корень зла

4. Охотник на монстров

5. Бывшая с того света

«АртКинотеатр»

1. Душа

2. Дьявол в деталях

3. Последний богатырь: Корень зла

4. Охотник на монстров

5. Девушка, подающая надежды

«КиноМинска»

1. Душа

2. Дьявол в деталях

3. Последний богатырь: Корень зла

4. Огонь

5. Охотник на монстров

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Дьявол в деталях

2. Душа

3. Огонь

4. Клуб уродливых детей

5. Охотник на монстров

Премьера позапрошлой недели — мультфильм «Душа» — снова в топе. Правда, не во всех кинотеатрах. Как видите, в сети «Falcon Club Бутик Кино» активнее смотрели более свежий фильм — «Дьявол в деталях» с Джаредом Лето и Дензелом Вашингтоном. Именно в «Бутик Кино», кстати, на него приходил экс-вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер. К тому же этот фильм везде, где не занял первое место, занял второе.

Еще одна популярная лента — «Последний богатырь: Корень зла» — разместилась на третьем месте во всех сетях, кроме одной. Фильм, напомним, был лидером на протяжении трех недель и собрал кассу более 2 миллиардов российских рублей за время проката.

Фэнтезийный боевик «Охотник на монстров» с Миллой Йовович тоже привлек внимание минчан. В половине сетей он на четвертых местах, в другой половине — на пятых. Отметим, все еще попадает в топ российская драма о спасателях-пожарных с Константином Хабенским «Огонь» . По одному упоминанию получили «Бывшая с того света» , «Девушка, подающая надежды» и «Клуб уродливых детей» .

Мультфильм недели — «Душа»

«Душа» — мультфильм от известной студии Pixar. Те, кто его уже посмотрел, пишут, что смотреть его обязательно стоит. Кто-то сравнивает работу с «Тайной Коко» и «Головоломкой», другие говорят, что «Душа» — совсем другой мультфильм, но разочарованных отзывов мы не встречали. Больше выжимок из отзывов можно прочесть здесь , а мы расскажем о сюжете мультфильма.

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души, которую зовут 22, — она уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Когда: c 21 января

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Премьера недели, которую советует редакция — «Дьявол в деталях»

Заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона (Вашингтон) отправляют в Лос-Анджелес — обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер (Малек), сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они все ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.

В фильме снялись сразу трое обладателей «Оскара»: Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Доблесть»), Рами Малек («Богемская рапсодия») и Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»). А режиссер Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса», «Основатель») поставил фильм по собственному, оригинальному сценарию.

«Дьявол в деталях» Где: во всех кинотеатрах

Когда: уже в кино

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Что выйдет в кино на этой неделе?

На этой неделе в прокат выйдет картина Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Она о времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос.

Картина выросла из спектакля по ее же пьесе, но от постановки кино еще как отличается. «Северный ветер» — это пылающий поезд, который несет зрителя в мир манерности, причудливых декораций и русского экшена.