В Гомеле грузовик насмерть сбил девушку. По предварительной информации, она сидела на дороге

Источник материала:

Утром 1 февраля в Гомеле под колесами грузовика погибла девушка, сообщили в областной ГАИ.





Установлено, что около 05.30 36-летний водитель грузовика Mercedes ехал по трассе на подъезде к Гомелю от а/д М10 и на выезде из города сбил 22-летнюю девушку, которая, по предварительной информации, сидела на проезжей части.

В результате ДТП девушка от полученных травм умерла на месте происшествия.