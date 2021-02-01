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В Гомеле грузовик насмерть сбил девушку. По предварительной информации, она сидела на дороге
Утром 1 февраля в Гомеле под колесами грузовика погибла девушка,
Установлено, что около 05.30 36-летний водитель грузовика Mercedes ехал по трассе на подъезде к Гомелю от а/д М10 и на выезде из города сбил 22-летнюю девушку, которая, по предварительной информации, сидела на проезжей части.
В результате ДТП девушка от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла рано утром 1 февраля на выезде из города.
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