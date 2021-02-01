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Xiaomi выпустит «почти флагманский» смартфон. Что он сможет

01.02.2021 20:05 — |  
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Xiaomi, вероятно, готовит к анонсу новый «почти флагманский» смартфон под названием Mi 11 Lite. Об этом сообщает FoneArena.


Известны основные технические характеристики устройства: так, его оснастят процессором Qualcomm с кодовым обозначением SM7350, до 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, а также до 256 ГБ постоянного хранилища типа UFS 3.1. Дисплей, судя по всему, построят на OLED-матрице, у него будет поддержка 120 Гц. Кроме того, основная камера позволит аппарату снимать с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение одного из фотомодулей составит 64 Мп. Селфи-камера разместится в вырезе формы буквы «О» в верхней части дисплея.

Точная дата анонса предполагаемого Mi 11 Lite пока не называется. Но 8 февраля компания официально представит международную версию старшего Mi 11. Возможно, на мероприятии затронут и Lite-версию.

 
 
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Точная дата анонса предполагаемого Mi 11 Lite пока не называется.
 
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