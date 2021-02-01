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Болгарские мошенники использовали поддельный паспорт Сталлоне для рекламы своих услуг

01.02.2021 20:07 — |  
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Печатные станки группировки фальшивомонетчиков были обнаружены в 30-ти разных местах по всей Болгарии.


Фото: reuters.com | Образец поддельного документа, который использовали фальшивомонетчики.

Полиция Болгарии арестовала группу преступников, изготовляющих поддельные документы. В "рекламном проспекте", подтверждающем качество их продукции, мошенники использовали паспорт с фотографией и "личными данными" американского актера Сильвестра Сталлоне.

Как сообщает "Reuters", прокуратура предъявила обвинения четырем болгарам, подозреваемым в причастности к организованной преступной группировке, занимающейся изготовлением и распространением поддельных болгарских документов, а также фальшивых долларовых и евро банкнот в балканских странах.

Все четверо были арестованы после того, как печатные станки для производства поддельных банкнот и документов были обнаружены в ходе обысков в 30-ти разных местах по всей Болгарии. Как сообщает информагентство, операция была организована совместно с Европолом и Секретной службой США.

"Во время специальной полицейской операции в болгарской Софии, правоохранители изъяли у мошенников поддельный болгарский паспорт с фотографией и именем Сталлоне, распространяемый ними в рекламных целях, как "раздаточный материал", – сообщается в материале. Как указано в заявлении прокуратуры, паспорт Сталлоне "использовался в качестве образца для демонстрации клиентам высокого качества их контрфактной продукции".

Кроме паспорта Сталлоне и других поддельных болгарских документов, было обнаружено 2958 поддельных банкнот номиналом 100 евро и 6815 банкнот номиналом 50 долларов. Также сообщается, что во время обыска в квартире в южном городе Пловдив полиция также изъяла большое количество высококачественных поддельных евро и долларовых купюр, в том числе поддельные болгарские удостоверения личности и водительские права, пишет focus.ua

Напомним, осенью прошлого года с фальшивым австрийским паспортом в пункте пропуска "Яготин" был задержан гражданин Турции. Мужчину выдало то, что его рост далеко не соответствовал указанным в документе 191 см.
 
 
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Печатные станки группировки фальшивомонетчиков были обнаружены в 30-ти разных местах по всей Болгарии.
 
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