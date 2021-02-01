|
Глава Госпогранкомитета рассказал о «попытке дестабилизации на прибалтийском направлении»
01.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Оказывается, нескольких тысяч человек ехали к нам «с различными намерениями», но их не пустили.
Об этом журналистам рассказал глава ведомства Анатолий Лаппо. Сюжет был показан в эфире
— Прошлый год был особенным. Это сначала пандемия, потом еще обстановка внутренняя Республики Беларусь. Мы испытывали давление извне. Секрет не открою, что в страну мы не впустили несколько тысяч человек, которые во втором полугодии ехали к нам с различными намерениями. Была и попытка дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении, этот знаменитый «ланцуг», мы этого не допустили, — рассказал журналистам Анатолий Лаппо.
В сюжете прозвучало, что «пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов».
Кто остальные тысячи людей «с разными целями», которых не пустили в Беларусь, не уточняется.
Что же касается «знаменитого лацуга», то действительно в Литве 23 августа в знак солидарности с жителями Беларуси прошла акция «Путь свободы» — живая цепь людей соединила Вильнюс с границей с Беларусью. В ней приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.
Об их желании прорваться в Беларусь и устроить дестабилизацию на границе, почему-то тогда ничего не сообщалось.
Зато сообщалось о беспрецедентной по свей наглости акции прорыва бело-красно-белых воздушных шариков, летящие через литовско-белорусскую границу. К счастью, она закончилась безоговорочной победой белорусской военной авиации.
– Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия, – заявило тогда Минобороны Беларуси в своем телеграм-канале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, нескольких тысяч человек ехали к нам «с различными намерениями», но их не пустили.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)