Глава Госпогранкомитета рассказал о «попытке дестабилизации на прибалтийском направлении»

Источник материала: Салiдарнасць

Оказывается, нескольких тысяч человек ехали к нам «с различными намерениями», но их не пустили.

Об этом журналистам рассказал глава ведомства Анатолий Лаппо. Сюжет был показан в эфире Беларусь 1 .

— Прошлый год был особенным. Это сначала пандемия, потом еще обстановка внутренняя Республики Беларусь. Мы испытывали давление извне. Секрет не открою, что в страну мы не впустили несколько тысяч человек, которые во втором полугодии ехали к нам с различными намерениями. Была и попытка дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении, этот знаменитый «ланцуг», мы этого не допустили, — рассказал журналистам Анатолий Лаппо.

В сюжете прозвучало, что «пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов».

Кто остальные тысячи людей «с разными целями», которых не пустили в Беларусь, не уточняется.

Что же касается «знаменитого лацуга», то действительно в Литве 23 августа в знак солидарности с жителями Беларуси прошла акция «Путь свободы» — живая цепь людей соединила Вильнюс с границей с Беларусью. В ней приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

Об их желании прорваться в Беларусь и устроить дестабилизацию на границе, почему-то тогда ничего не сообщалось.

Зато сообщалось о беспрецедентной по свей наглости акции прорыва бело-красно-белых воздушных шариков, летящие через литовско-белорусскую границу. К счастью, она закончилась безоговорочной победой белорусской военной авиации.

– Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия, – заявило тогда Минобороны Беларуси в своем телеграм-канале.