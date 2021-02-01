Минздрав и МАРТ предлагают аптекам не повышать цены. Иначе их будут регулировать

Источник материала: Onliner

Как мы уже писали, с 1 января при ввозе многих лекарств и товаров медицинского назначения в Беларусь вырос НДС — с 0 до 10%. К 1 февраля все аптеки должны были переоценить остатки и продавать их по новым ценам , которые, естественно, выше прежних. Но МАРТ и Минздрав просят продавцов не повышать цены, а «применять скидки и снижать торговые надбавки».

Сегодня Минздрав и МАРТ опубликовали разъяснения по поводу повышенного НДС.

— Полагаем, что с учетом выполнения индекса потребительских цен на социально значимые товары в размере 4,9% в год, установленного указом президента Республики Беларусь от 22 декабря 2020 г. №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год», а также ограничения инфляции в размере 5% в год, установленного указом президента Республики Беларусь от 22 декабря 2020 г. №481 «Об утверждении основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год», рост цен на лекарственные средства (с учетом количества, форм и дозировок) и медицинские изделия не должен превышать соответствующие установленные показатели, — говорится в разъяснении.

— В этой связи в целях недопущения роста цен полагаем целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также произвести снижение оптовых и торговых надбавок, — отмечают министерства. — В ином случае государственные органы, осуществляющие регулирование цен, могут вводить ценовое регулирование на лекарственные средства и медицинские изделия, в том числе посредством установления предельных (максимальных) розничных цен.