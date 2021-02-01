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В Гомеле на Советской Renault сбил незрячего мужчину, который переходил дорогу на красный
Источник материала: Tut.by
В Гомеле автомобиль сбил незрячего мужчину, он в больнице,
ДТП произошло примерно в 17.30. на улице Cоветской напротив предприятия «Горэлектротранспорт».
Мужчина с тростью переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель Renault не успел затормозить.
Пострадавшего с травмами госпитализировали.
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ДТП произошло примерно в 17.30. на улице Советской напротив предприятия «Горэлектротранспорт».
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