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В Брюсселе неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро. Есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров на станции метро «Западный вокзал» в Брюсселе. Ранения получили пять человек. Об этом
Нападавшего полиция нейтрализовала. Сейчас станция закрыта, работают следователи. О личности подозреваемого не сообщается. Расследование инцидента взяла на себя Федеральная полиция королевства, которая также занимается борьбой с терроризмом.
Пока основная версия – это возможный конфликт на почве ревности. Во время карантина распалась семейная пара. И, похоже на то, что экс-супруг решил наказать свою бывшую жену, а заодно и её подруг. Один из очевидцев рассказал, что видел, как мужчина воткнул нож женщине прямо в шею. Полиция, утверждает, что произошедшее не было террористической атакой.
Фото:
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Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров на станции метро «Западный вокзал» в Брюсселе. Ранения получили пять человек. Об этом сообщает ТАСС. Нападавшего...
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