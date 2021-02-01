В Брюсселе неизвестный напал с ножом на пассажиров в метро. Есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров на станции метро «Западный вокзал» в Брюсселе. Ранения получили пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

Нападавшего полиция нейтрализовала. Сейчас станция закрыта, работают следователи. О личности подозреваемого не сообщается. Расследование инцидента взяла на себя Федеральная полиция королевства, которая также занимается борьбой с терроризмом.

Пока основная версия – это возможный конфликт на почве ревности. Во время карантина распалась семейная пара. И, похоже на то, что экс-супруг решил наказать свою бывшую жену, а заодно и её подруг. Один из очевидцев рассказал, что видел, как мужчина воткнул нож женщине прямо в шею. Полиция, утверждает, что произошедшее не было террористической атакой.

Фото: BELGA PHOTO HATIM KAGHAT/REUTERS (архив)

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram