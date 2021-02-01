Женщина хранила свадебное платье, которое оказалось не ее

Источник материала: ОНТ

Жительница Миннесоты (США) Венди Тейлор хранила свое свадебное платье несколько лет. А когда достала посмотреть его, оказалось, что оно принадлежит не ей. Об этом сообщает Upi.

Как-то раз Венди рассказывала 12-летней дочке свою свадьбу. В какой-то момент, она решила показать ей свадебное платье со своего торжества.

Она отправилась в складской центр Evans Garment Restoration, где хранила платье 14 лет. Однако, когда дома Венди открыла коробку, увидела, что платье было красивым, но чужим.

Со дня свадьбы в складском центре поменялась программа учёта клиентов, поэтому сотрудники пока не могут отследить, чьё платье попало в коробку Тейлор, как и сказать, почему это произошло.

Но женщина решила не отчаиваться и попробовать найти владелицу вещи через соцсети. Также ей хотелось бы воссоединиться с собственным платьем.





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