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Женщина хранила свадебное платье, которое оказалось не ее
Источник материала: ОНТ
Жительница Миннесоты (США) Венди Тейлор хранила свое свадебное платье несколько лет. А когда достала посмотреть его, оказалось, что оно принадлежит не ей. Об этом
Как-то раз Венди рассказывала 12-летней дочке свою свадьбу. В какой-то момент, она решила показать ей свадебное платье со своего торжества.
Она отправилась в складской центр Evans Garment Restoration, где хранила платье 14 лет. Однако, когда дома Венди открыла коробку, увидела, что платье было красивым, но чужим.
Со дня свадьбы в складском центре поменялась программа учёта клиентов, поэтому сотрудники пока не могут отследить, чьё платье попало в коробку Тейлор, как и сказать, почему это произошло.
Но женщина решила не отчаиваться и попробовать найти владелицу вещи через соцсети. Также ей хотелось бы воссоединиться с собственным платьем.
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Жительница Миннесоты (США) Венди Тейлор хранила свое свадебное платье несколько лет. А когда достала посмотреть его, оказалось, что оно принадлежит не ей. Об...
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