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За хранение марихуаны художника приговорили к двум годам лишения свободы условно
Источник материала: ОНТ
Художника, 62-летнего жителя Минска, приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом
Минчанин не позднее 24 ноября 2020 года приобрел не меньше 974,44 г марихуаны. Часть хранил в квартире в Минске, часть – в доме в деревне Заозерная Глубокского района, а часть употребил.
Обвиняемый пояснил, что летом недалеко от дачного участка обнаружил кусты дикорастущей конопли. Растение он высушил и поместил на хранение в трехлитровые банки. Привозил марихуану в Минск для творческого вдохновения, сам ее употреблял.
Ранее к уголовной ответственности художник не привлекался.
Суд признал мужчину виновным в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Если в течение года мужчина не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом обязанности, то наказание не придется отбывать.
Также он должен предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по делам в другую местность, если поездка будет длится более одного месяца, а также являться в орган внутренних дел по вызову и в случае необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни. Минчанин должен выполнить общественно-полезные работы в объеме 100 часов, уплатить в доход государства 50 базовых (Br1450) в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу.
В законную силу приговор не вступил. Его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.
Фото: БЕЛТА
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Художника, 62-летнего жителя Минска, приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает БЕЛТА. Минчанин не позднее 24 ноября 2020 года приобрел не...
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