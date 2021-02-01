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СМИ о ЧП во Франции: найдена коробка с отрезанной человеческой головой
Источник материала: ОНТ
Полицейская операция проходит в центре французского Тулона после того, как из окна многоэтажного дома была выброшена коробка с отрезанной головой человека,
По последним данным, предполагаемый преступник задержан – это 40-летний мужчина. Место инцидента оцеплено полицией.
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Полицейская операция проходит в центре французского Тулона после того, как из окна многоэтажного дома была выброшена коробка с отрезанной головой...
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