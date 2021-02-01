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СМИ о ЧП во Франции: найдена коробка с отрезанной человеческой головой

01.02.2021 20:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ о ЧП во Франции: найдена коробка с отрезанной человеческой головой

Полицейская операция проходит в центре французского Тулона после того, как из окна многоэтажного дома была выброшена коробка с отрезанной головой человека, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ. 

По последним данным, предполагаемый преступник задержан – это 40-летний мужчина. Место инцидента оцеплено полицией. 



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Полицейская операция проходит в центре французского Тулона после того, как из окна многоэтажного дома была выброшена коробка с отрезанной головой...
 
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