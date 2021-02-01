СМИ о ЧП во Франции: найдена коробка с отрезанной человеческой головой

Источник материала: ОНТ

Полицейская операция проходит в центре французского Тулона после того, как из окна многоэтажного дома была выброшена коробка с отрезанной головой человека, сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

По последним данным, предполагаемый преступник задержан – это 40-летний мужчина. Место инцидента оцеплено полицией.









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