Лукашенко подписал указ «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины»

Источник материала: ОНТ

Президент подписал указ №36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» 1 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензии на деятельность, связанную с драгметаллами и камнями, смогут с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года продавать через интернет ювелирные и другие бытовые изделия. Они должны будут произведены в нашей стране, а также иметь маркировку кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг.

Совет Министров определит особенности интернет-торговли этими изделиями.

Фото: БЕЛТА

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