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Лукашенко подписал указ «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины»

01.02.2021 20:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал указ «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины»

Президент подписал указ №36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» 1 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензии на деятельность, связанную с драгметаллами и камнями, смогут с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года продавать через интернет ювелирные и другие бытовые изделия. Они должны будут произведены в нашей стране, а также иметь маркировку кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг.

Совет Министров определит особенности интернет-торговли этими изделиями.

Фото: БЕЛТА

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Президент подписал указ №36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» 1 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА. Теперь юридические лица и индивидуальные...
 
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