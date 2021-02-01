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Лукашенко подписал указ «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины»
Источник материала: ОНТ
Президент подписал указ №36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» 1 февраля. Об этом
Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензии на деятельность, связанную с драгметаллами и камнями, смогут с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года продавать через интернет ювелирные и другие бытовые изделия. Они должны будут произведены в нашей стране, а также иметь маркировку кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг.
Совет Министров определит особенности интернет-торговли этими изделиями.
Фото: БЕЛТА
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Президент подписал указ №36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» 1 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА. Теперь юридические лица и индивидуальные...
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