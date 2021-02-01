Егор Герасимов вышел в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне

Источник материала: ОНТ

Белорусские теннисисты продолжают выступление на турнирах в австралийском Мельбурне. Удачно стартовал Егор Герасимов.

В поединке первого круга он победил в двух партиях южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса – 6:3, 7:5. В следующем раунде Егор Герасимов сыграет с 55-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем. Белорус в рейтинге занимает 78 место. А сегодня ночью Арине Соболенко в 1/16 финала женского турнира будет противостоять эстонская теннисистка Кайя Канепи, а Александра Саснович встретится с румынкой Ириной Бегу.

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