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Сильный шторм в США: в аэропортах отменяются рейсы

01.02.2021 20:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный шторм в США: в аэропортах отменяются рейсы

Сильный шторм со снегопадом и порывистым ветром обрушился на Соединенные Штаты.

В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте в аэропортах отменяются рейсы. Поезда ходят реже – по графику выходного дня. В некоторых регионах сугробы до полуметра. На дорогах – аварии. Возможны отключения света – предупредили энергетики. Из-за шторма Джозеф Байден отложил свой визит в Госдепартамент. Закрыты пункты вакцинации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Фото: Getty Images

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Сильный шторм со снегопадом и порывистым ветром обрушился на Соединенные Штаты. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте в аэропортах отменяются рейсы. Поезда ходят...
 
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