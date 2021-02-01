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Сильный шторм в США: в аэропортах отменяются рейсы
Источник материала: ОНТ
Сильный шторм со снегопадом и порывистым ветром обрушился на Соединенные Штаты.
В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте в аэропортах отменяются рейсы. Поезда ходят реже – по графику выходного дня. В некоторых регионах сугробы до полуметра. На дорогах – аварии. Возможны отключения света – предупредили энергетики. Из-за шторма Джозеф Байден отложил свой визит в Госдепартамент. Закрыты пункты вакцинации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Фото: Getty Images
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Сильный шторм со снегопадом и порывистым ветром обрушился на Соединенные Штаты. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте в аэропортах отменяются рейсы. Поезда ходят...
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