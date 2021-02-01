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Против санкций ЕС: ведущие партии Беларуси поддержали обращение Федерации профсоюзов к международным организациям

01.02.2021 20:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Против санкций ЕС: ведущие партии Беларуси поддержали обращение Федерации профсоюзов к международным организациям

Против экономических санкций. Ведущие партии страны поддержали открытое обращение Федерации профсоюзов Беларуси к международным организациям.

С требованиями прекратить давление на нашу страну выступили коммунисты, Партия труда и справедливости и Либерально-демократическая партия. В заявлениях отмечается - введение санкций не обосновано и грубо нарушает международное право. Внесение предприятий в так называемые «черные списки» не что иное, как недобросовестная конкуренция, которая не имеет ничего общего с правами человека и демократией. Ограничивают право не только на труд, но и на достойный уровень жизни и развитие.

К коллективному обращению Федерации профсоюзов всего за три дня присоединились более миллиона белорусов. После сбора подписей открытое письмо будет направлено в Международную организацию труда, Организацию Объединенных Наций и Совет Европейского союза.

Фото: ФПБ

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Против экономических санкций. Ведущие партии страны поддержали открытое обращение Федерации профсоюзов Беларуси к международным организациям. С требованиями...
 
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