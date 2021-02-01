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Против санкций ЕС: ведущие партии Беларуси поддержали обращение Федерации профсоюзов к международным организациям
Источник материала: ОНТ
Против экономических санкций. Ведущие партии страны поддержали открытое обращение Федерации профсоюзов Беларуси к международным организациям.
С требованиями прекратить давление на нашу страну выступили коммунисты, Партия труда и справедливости и Либерально-демократическая партия. В заявлениях отмечается - введение санкций не обосновано и грубо нарушает международное право. Внесение предприятий в так называемые «черные списки» не что иное, как недобросовестная конкуренция, которая не имеет ничего общего с правами человека и демократией. Ограничивают право не только на труд, но и на достойный уровень жизни и развитие.
К коллективному обращению Федерации профсоюзов всего за три дня присоединились более миллиона белорусов. После сбора подписей открытое письмо будет направлено в Международную организацию труда, Организацию Объединенных Наций и Совет Европейского союза.
Фото: ФПБ
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Против санкций ЕС: ведущие партии Беларуси поддержали обращение Федерации профсоюзов к международным организациям
Против экономических санкций. Ведущие партии страны поддержали открытое обращение Федерации профсоюзов Беларуси к международным организациям. С требованиями...
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