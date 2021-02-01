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Жителя Солигорска задержали с 1 кг мефедрона
Источник материала: ОНТ
34-летнего дилера из Солигорска задержали за распространение мефедрона. Об этом
Также стало известно, что наркобизнесом задержанный мужчина занимался около трех месяцев. Он регулярно из России на своем авто привозил крупные партии наркотика, сам фасовал товар и продавал его курьерам.
Как сообщил мужчина, сначала он занимался торговлей наркотика в родном городе, а потом организовал свой канал поставки мефедрона в Беларусь. Продавался с помощью закладок в Могилевской и Минской областях.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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34-летнего дилера из Солигорска задержали за распространение мефедрона. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Также стало известно,...
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