Жителя Солигорска задержали с 1 кг мефедрона

Источник материала: ОНТ

34-летнего дилера из Солигорска задержали за распространение мефедрона. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Также стало известно, что наркобизнесом задержанный мужчина занимался около трех месяцев. Он регулярно из России на своем авто привозил крупные партии наркотика, сам фасовал товар и продавал его курьерам.

Как сообщил мужчина, сначала он занимался торговлей наркотика в родном городе, а потом организовал свой канал поставки мефедрона в Беларусь. Продавался с помощью закладок в Могилевской и Минской областях.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.





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