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Появились первые фото со съёмок четвёртого «Тора»
Источник материала: ОНТ
В Сиднее (Австралия) начались съёмки четвёртой части франшизы Marvel «Тор: Любовь и гром». Издание Daily Mail
На изображениях – Крис Хемсворт, Крис Пратт, Карен Гиллан и Шон Ганн. Все одеты в костюмы своих героев.
Так как на площадке были замечены герои из фильма «Стражи Галактики», то, возможно, первым делом будут отсняты сцены с их участием. Пока неизвестно, насколько значимым будет их появление в фильме. Сюжет держится в секрете.
Премьера «Тор: Любовь и гром» запланирована на май 2022 года.
Фото: MATRIXPICTURES.COM.UA
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В Сиднее (Австралия) начались съёмки четвёртой части франшизы Marvel «Тор: Любовь и гром». Издание Daily Mail опубликовало первые фото с рабочей площадки....
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