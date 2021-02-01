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Луковый пирог. Понравится даже тем, кто не любит лук. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Луковый пирог готовится быстро из самых доступных продуктов. И придется по вкусу даже тем, кто не любит лук. Своим рецептом с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Для теста вам понадобится:
Для начинки потребуется:
Для заливки необходимо:
Как готовить тесто?
Маргарин растопить.
Смешать со сметаной и мукой. Замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 минут.
Лук мелко нарезать и пассеровать на медленном огне до золотистого цвета.
Пока лук жарится, готовим заливку.
В глубокой ёмкости смешать яйца, сметану, сахар, соль, черный перец. Взбить.
Тесто достать из холодильника, раскатать, вырезать круг в соответствии с диаметром формы. Выложить тесто в форму, сформировав бортики.
Положить лук, грецкие орехи, залить сметанно-яичной смесью.
Выпекать в духовке при 180° в течение 30–40 минут.
Приятного аппетита!
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Луковый пирог готовится быстро из самых доступных продуктов. И придется по вкусу даже тем, кто не любит лук. Своим рецептом с читателями ONT.BY делится телеведущая...
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