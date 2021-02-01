Луковый пирог. Понравится даже тем, кто не любит лук. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Луковый пирог готовится быстро из самых доступных продуктов. И придется по вкусу даже тем, кто не любит лук. Своим рецептом с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для теста вам понадобится:

2/3 п. маргарина;

3 ст. л. сметаны;

2 ст. муки.

Для начинки потребуется:

6 больших луковиц;

80 г грецких орехов.

Для заливки необходимо:

3 яйца;

1/2 ч. л. сахара;

1/2 ч. л. соли;

2-3 ст. л. сметаны;

щепотка чёрного перца.

Как готовить тесто?

Маргарин растопить.





Смешать со сметаной и мукой. Замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 минут.





Лук мелко нарезать и пассеровать на медленном огне до золотистого цвета.













Пока лук жарится, готовим заливку.

В глубокой ёмкости смешать яйца, сметану, сахар, соль, черный перец. Взбить.









Тесто достать из холодильника, раскатать, вырезать круг в соответствии с диаметром формы. Выложить тесто в форму, сформировав бортики.





Положить лук, грецкие орехи, залить сметанно-яичной смесью.









Выпекать в духовке при 180° в течение 30–40 минут.









Приятного аппетита!

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