﻿ Луковый пирог. Понравится даже тем, кто не любит лук. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич. 21.by
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Луковый пирог. Понравится даже тем, кто не любит лук. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

01.02.2021 20:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Луковый пирог. Понравится даже тем, кто не любит лук. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Луковый пирог готовится быстро из самых доступных продуктов. И придется по вкусу даже тем, кто не любит лук. Своим рецептом с читателями ONT.BY делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Для теста вам понадобится:

  • 2/3 п. маргарина;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 2 ст. муки.  

Для начинки потребуется:

  • 6 больших луковиц;
  • 80 г грецких орехов.

Для заливки необходимо:

  • 3 яйца;
  • 1/2 ч. л. сахара;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 2-3 ст. л. сметаны;
  • щепотка чёрного перца.

Как готовить тесто?

Маргарин растопить.


Смешать со сметаной и мукой. Замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 минут.


Лук мелко нарезать и пассеровать на медленном огне до золотистого цвета.




Пока лук жарится, готовим заливку.

В глубокой ёмкости смешать яйца, сметану, сахар, соль, черный перец. Взбить.



Тесто достать из холодильника, раскатать, вырезать круг в соответствии с диаметром формы. Выложить тесто в форму, сформировав бортики.


Положить лук, грецкие орехи, залить сметанно-яичной смесью.



Выпекать в духовке при 180° в течение 30–40 минут.



Приятного аппетита!

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Луковый пирог готовится быстро из самых доступных продуктов. И придется по вкусу даже тем, кто не любит лук. Своим рецептом с читателями ONT.BY делится телеведущая...
 
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