Прогноз погоды на 2 февраля: мороз и небольшой снег

Источник материала: ОНТ

Январская погода была переменчивой: первая и последняя декада оказались теплыми, а в середине месяца было экстремально холодно. В первую неделю февраля нас также ждут температурные колебания. В начале и в середине недели ожидается кратковременное потепление, ближе к выходным вновь ударят морозы.

2 февраля Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, по периферии которой будет поступать холодный воздух северных широт. Днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. В результате во многих областях сохранится морозная погода.

Во вторник переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по северо-западу пройдет небольшой снег. Влажность до 90%. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет слабо падать.

К утру температура будет от -10°C по юго-западу до -16°C по северо-востоку. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров – на отметках от 0°C по Брестской области до -7°C по Витебской. К вечеру практически повсеместно до -8°C.

В среду метеоусловия будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. Вслед за ними придет теплый воздух. Облачно с прояснениями, временами снег, по юго-западу с дождем. Местами туман, видимость до полукилометра, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Ночью – от 0°C по юго-западу до -10°C – по востоку страны, днем будет от -3°C по северо-востоку до +5°C – по юго-западу. По предварительному прогнозу, во второй половине недели ожидается усиление морозов.

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