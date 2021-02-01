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В Гомеле фургон насмерть сбил молодую девушку
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром в Гомеле.
По информации УВД Гомельской области, 36-летний мужчина на «Мерседесе» на выезде из областного центра совершил наезд на 22-летнюю девушку (по предварительной информации она сидела на дороге.
Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром в Гомеле.
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