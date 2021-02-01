ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Великобритании четырехлетняя девочка нашла след динозавра

01.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Великобритании четырехлетняя девочка нашла след динозавра

  • 1.02.2021, 20:36
В Великобритании четырехлетняя девочка нашла след динозавра
След динозавра, обнаруженный на пляже Бендрикс-Бэй, Великобритания
Фото: Музей Уэльса

По мнению ученых, отпечатку примерно 220 миллионов лет.

Лили Уайлдер, прогуливаясь вместе с отцом по пляжу в Южном Уэльсе, заметила на невысоком камне хорошо сохранившийся след динозавра. Палеонтологи предполагают, что отпечаток был оставлен примерно 220 миллионов лет назад. Какому именно динозавру принадлежит этот след пока неизвестно, пишет «Громадське».

Первые динозавры появились на Земле примерно 230 миллионов лет назад, и находка представляет очень важный ранний этап их эволюции. «Это действительно потрясающая сохранность... Вы можете видеть каждую деталь мышц и суставов в стопе», - сказала куратор палеонтологии Национального музея Уэльса Синди Хауэллс.

След длиной в 10 сантиметров, вероятно, принадлежал стройному животному с хвостом, которое передвигалось на двух задних лапах. Ученые предполагают, что это был динозавр высотой около 75 сантиметров и длиной 2,5 метра. В США аналогичные следы оставил динозавр Coelophysis.

Семья Лили Уальдер очень рада, что смогла сделать вклад в изучение динозавров. Известно, что отец девочки Ричард сделал фотографию находки дочери, а бабушка посоветовала показать снимок профессионалам. Сама Лили рассказала журналистам, что любит смотреть передачи о динозаврах и собирает коллекцию моделей. Ее любимый динозавр - тираннозавр Рекс.

В Национальном музее Кардиффа пообещали, что имя Лили Уальдер будет указано в научной работе в качестве участника находки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению ученых, отпечатку примерно 220 миллионов лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекорд неудачника: в Буда-Кошелеве мужчина пытался угнать 6 машин – ни одна не завелась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by