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Падение экономики России стало максимальным за 11 лет

01.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Падение экономики России стало максимальным за 11 лет

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  • 1.02.2021, 19:54
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Падение экономики России стало максимальным за 11 лет

Данные опубликовал Росстат.

Экономика России, столкнувшаяся в 2020 году не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении, следует из первой оценки Росстата, передает РБК.

Торможение экономики в прошлом году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 7,8%, следует из данных Росстата.

На динамику ВВП страны в 2020 году повлияло снижение внутреннего конечного спроса (на 5% в годовом выражении) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 13,7%) по сравнению с экспортом (снизился на 5,1%), отмечает Росстат.

В разрезе отраслей под влиянием карантинных ограничений сильнее всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%), отмечает ведомство.

Под влиянием снижения цен на нефть и условий сделки ОПЕК+ по сокращению нефтепоставок в России упала как добыча нефти и газа в физическом выражении (на 10,3%) так и индекс-дефлятор, отражающий ценовые изменения (минус 17,6%). В целом промпроизводство за год снизилось на 2,9%.

Конечное потребление сектора госуправления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло на 3,9% по сравнению с 2019 годом, прежде всего, из-за увеличения расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.

Возросший спрос на финансовые услуги привел к увеличению добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+7,9%).

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