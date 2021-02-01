Вы на свободе? Тогда бежим: в Беларуси пройдет «Марафон свободы» на символическую дистанцию 2334 метра

С 1-го по 10-е февраля состоится благотворительный забег в поддержку белорусов, организованный Белjрусским фондом спортивной солидарности (BSSF). Принять участие может каждый независимо от местоположения и часового пояса.





Как сообщает BSSF, все вырученные средства будут направлены на оказание помощи репрессированным спортсменам. Центральным событием марафона станет 7-е февраля — Международный день солидарности с Беларусью. Главная и единственная дистанция марафона — 2334 метра.





«Каждый день и каждое воскресенье вот уже 6 месяцев белорусы требуют перемен. Эта борьба за свободу напоминает марафон — одну из самых изнуряющих дистанций в легкой атлетике. Марафон, как правило, бегут подготовленные и тренированные спортсмены, но даже самым амбициозным из них хотя бы раз хотелось сдаться на полпути. Белорусов никто ни к каким марафонам не готовил, но мы на дистанции с 9-го августа 2020-го. За это время в стране через тюрьмы прошли 33 000 мирных граждан, еще тысячи вынужденно оказались за границей, 220 человек признаны политическими заключенными и, как минимум, 9 человек были убиты. Будни нашего марафона — это когда дети играют в ОМОН, а взрослые гуглят новости о строительстве в Беларуси первого со времен войны концлагеря», -говорится в сообщении BSSF.





Как отмечает фонд, сегодня белорусы не могут «гонять во всю мощь»: неосторожное слово, комментарий в соц.сетях и даже цвет одежды приравниваются к преступлениям. Чтобы поддержать народ-чемпион, Белорусский фонд спортивной солидарности инициирует благотворительный забег #MARATHONFORFREEDOM.





В марафоне примут участие именитые белорусские спортсмены, среди которых:





Елена Левченко, финалистка женской NBA, бронзовый призер чемпионата Европы-2007 по баскетболу, лучшая центровая чемпионата мира-2010;

Екатерина Снытина, бронзовый призер чемпионата Европы-2007 по баскетболу, капитан женской сборной Беларуси;

Виталий Гурков, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу;

Сергей Скиба, трехкратный чемпион мира и многократный обладатель Кубка мира по кикбоксингу;

Артур Удрис, один из лучших действующих волейболистов Беларуси, бронзовый призер клубного чемпионата мира;

Александра Герасименя, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию.

Белорусский фонд спортивной солидарности приглашает всех, кто разделяет наши ценности, присоединиться к Марафону Свободы и пробежать дистанцию 2334 метра в поддержку белорусов.





Информация по делу





23.34 — это статья Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, по которой задерживают без всяких оснований тысячи белорусов, дают “сутки” и штрафы, бьют и издеваются. По статье 23.34 практически у каждого белоруса был осужден родственник, знакомый, друг или коллега по работе. Это статья, которой в новой Беларуси быть не должно, потому что само ее существование нарушает Конституцию.





Как сообщает BSSF, Для того, чтобы принять участие в марфоне, необходимо: зарегистрироваться на сайте www.marathonforfreedom.org, оплатить символический взнос от 10 евро (сумма может быть больше). Все вырученные средства поступят на счет Белорусского фонда спортивной солидарности. Мы помогаем атлетам и специалистам, репрессированным за свою гражданскую позицию, уволенным из национальных сборных, а также финансируем подготовку свободных спортсменов к Олимпийским играм в Токио.





Далее на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо, в котором будет указан стартовый номер участника.





В день забега отправляемся на дистанцию. Отмотав километры, делаем фото c пробежки, размещаем его в своей ленте instagram/в stories, отмечаем аккаунт @sos_by_2020 и указываем хэштэг забега #MARATHONFORFREEDOM





Справочно





Белорусский фонд спортивной солидарности, основанный в августе 2020 года, оказывает финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав спортсменов. В настоящий момент Фонд оказывает содействие в отношении более 70 случаев нарушения прав белорусских спортсменов и работников спорта, которые были избиты, арестованы, уволены и подвергнуты психологическому давлению со стороны спортивного руководства за выражение своей гражданской позиции.



