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Вы на свободе? Тогда бежим: в Беларуси пройдет «Марафон свободы» на символическую дистанцию 2334 метра

01.02.2021 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1-го по 10-е февраля состоится благотворительный забег в поддержку белорусов, организованный Белjрусским фондом спортивной солидарности (BSSF). Принять участие может каждый независимо от местоположения и часового пояса.

Вы на свободе? Тогда бежим: в Беларуси пройдет «Марафон свободы» на символическую дистанцию 2334 метра
Уладзь Сташкевич на полумарафоне в Минске, 9 сентября 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С 1-го по 10-е февраля состоится благотворительный забег в поддержку белорусов, организованный Белjрусским фондом спортивной солидарности (BSSF). Принять участие может каждый независимо от местоположения и часового пояса.

Как сообщает BSSF, все вырученные средства будут направлены на оказание помощи репрессированным спортсменам. Центральным событием марафона станет 7-е февраля — Международный день солидарности с Беларусью. Главная и единственная дистанция марафона — 2334 метра.

«Каждый день и каждое воскресенье вот уже 6 месяцев белорусы требуют перемен. Эта борьба за свободу напоминает марафон — одну из самых изнуряющих дистанций в легкой атлетике. Марафон, как правило, бегут подготовленные и тренированные спортсмены, но даже самым амбициозным из них хотя бы раз хотелось сдаться на полпути. Белорусов никто ни к каким марафонам не готовил, но мы на дистанции с 9-го августа 2020-го. За это время в стране через тюрьмы прошли 33 000 мирных граждан, еще тысячи вынужденно оказались за границей, 220 человек признаны политическими заключенными и, как минимум, 9 человек были убиты. Будни нашего марафона — это когда дети играют в ОМОН, а взрослые гуглят новости о строительстве в Беларуси первого со времен войны концлагеря», -говорится в сообщении BSSF.

Как отмечает фонд, сегодня белорусы не могут «гонять во всю мощь»: неосторожное слово, комментарий в соц.сетях и даже цвет одежды приравниваются к преступлениям. Чтобы поддержать народ-чемпион, Белорусский фонд спортивной солидарности инициирует благотворительный забег #MARATHONFORFREEDOM.

В марафоне примут участие именитые белорусские спортсмены, среди которых:

Елена Левченко, финалистка женской NBA, бронзовый призер чемпионата Европы-2007 по баскетболу, лучшая центровая чемпионата мира-2010;
Екатерина Снытина, бронзовый призер чемпионата Европы-2007 по баскетболу, капитан женской сборной Беларуси;
Виталий Гурков, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу;
Сергей Скиба, трехкратный чемпион мира и многократный обладатель Кубка мира по кикбоксингу;
Артур Удрис, один из лучших действующих волейболистов Беларуси, бронзовый призер клубного чемпионата мира;
Александра Герасименя, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию.
Белорусский фонд спортивной солидарности приглашает всех, кто разделяет наши ценности, присоединиться к Марафону Свободы и пробежать дистанцию 2334 метра в поддержку белорусов.

Информация по делу

23.34 — это статья Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, по которой задерживают без всяких оснований тысячи белорусов, дают “сутки” и штрафы, бьют и издеваются. По статье 23.34 практически у каждого белоруса был осужден родственник, знакомый, друг или коллега по работе. Это статья, которой в новой Беларуси быть не должно, потому что само ее существование нарушает Конституцию.

Как сообщает BSSF, Для того, чтобы принять участие в марфоне, необходимо: зарегистрироваться на сайте www.marathonforfreedom.org, оплатить символический взнос от 10 евро (сумма может быть больше). Все вырученные средства поступят на счет Белорусского фонда спортивной солидарности. Мы помогаем атлетам и специалистам, репрессированным за свою гражданскую позицию, уволенным из национальных сборных, а также финансируем подготовку свободных спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

Далее на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо, в котором будет указан стартовый номер участника.

В день забега отправляемся на дистанцию. Отмотав  километры, делаем фото c пробежки, размещаем его в своей ленте instagram/в stories, отмечаем аккаунт @sos_by_2020 и указываем хэштэг забега #MARATHONFORFREEDOM

Справочно

Белорусский фонд спортивной солидарности, основанный в августе 2020 года, оказывает финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав спортсменов. В настоящий момент Фонд оказывает содействие в отношении более 70 случаев нарушения прав белорусских спортсменов и работников спорта, которые были избиты, арестованы, уволены и подвергнуты психологическому давлению со стороны спортивного руководства за выражение своей гражданской позиции.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1-го по 10-е февраля состоится благотворительный забег в поддержку белорусов, организованный Белjрусским фондом спортивной солидарности (BSSF). Принять участие...
 
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