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Закрылся один из лучших рыбных ресторанов города
Источник материала: Tut.by
Закрылся один из лучших рыбных ресторанов города — SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17. Об этом представители заведения
В соцсети указано, что ресторан закрыт с 1 февраля.
— Нам даже немного неловко от того количества слов благодарности, которые мы услышали от вас за последнюю неделю, — написали в Instagram SeaFoodBar. — И теперь мы закрываем эту главу нашей жизни с улыбкой и легким сердцем. Спасибо вам за вашу любовь, она для нас бесценна.
Отметим, что SeaFoodBar by John Dory в 2019 году высоко оценил один из самых авторитетных питерских ресторанных критиков Борис: «Мечтаю иметь такое заведение под домом, в Петербурге или под Петербургом», — сказал он и
SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17
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Закрывается один из лучших рыбных ресторанов города - SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17. Об этом представители заведения сообщили в Instagram.
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