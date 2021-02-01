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Закрылся один из лучших рыбных ресторанов города

01.02.2021 20:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закрылся один из лучших рыбных ресторанов города — SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17. Об этом представители заведения сообщили в Instagram.


Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

В соцсети указано, что ресторан закрыт с 1 февраля.

— Нам даже немного неловко от того количества слов благодарности, которые мы услышали от вас за последнюю неделю, — написали в Instagram SeaFoodBar. — И теперь мы закрываем эту главу нашей жизни с улыбкой и легким сердцем. Спасибо вам за вашу любовь, она для нас бесценна.

Отметим, что SeaFoodBar by John Dory в 2019 году высоко оценил один из самых авторитетных питерских ресторанных критиков Борис: «Мечтаю иметь такое заведение под домом, в Петербурге или под Петербургом», — сказал он и добавил, что обожает концептуальность, когда ничего лишнего. А известный московский дизайнер Артемий Лебедев Минске">назвал SeaFoodBar единственным «не колхозным» рестораном в Минске.

SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17 работал в Минске с декабря 2018 года.

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Теги: Минск
 
 
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Закрывается один из лучших рыбных ресторанов города - SeaFoodBar by John Dory с улицы Революционной, 17. Об этом представители заведения сообщили в Instagram.
 
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