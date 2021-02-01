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В Беларуси подешевела техника Apple, но нужно успеть. Что и за сколько отдают
Источник материала: Tut.by
Сеть i-Store со статусом Apple Premium Reseller объявила о специальных ценах на компьютеры, смартфоны, планшеты и другую технику производителя в честь открытия своего обновленного магазина.
Что за акция
На веб-странице с описанием предложения сказано: «Мы обновляем самый первый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller, расположенный по адресу Ленина, 5 в Минске. Он распахнет двери для посетителей 11 февраля. В честь открытия у вас будет возможность воспользоваться уникальными предложениями на любимые продукты Apple по специальным ценам».
«Товар доступен по предзаказу с 1 по 11 февраля. Получить выбранное устройство можно с 11 по 14 февраля самовывозом с Ленина, 5 или заказав доставку. Чтобы гарантированно стать обладателем желаемых устройств, оформите оплаченный предзаказ на сайте, так как количество товара по специальным ценам ограничено», — добавляется в описании.
Какие предлагают скидки
Товаров со сниженной ценой достаточно много — среди них как сама техника, так и аксессуары к ней.
Например, ноутбук
Среди компьютеров по сниженным ценам также предлагают «
Не обошли стороной и планшеты — в этот раз скидки дают на модели с приставкой Pro в названиях. Так, например,
Наконец, самое интересное — смартфоны. Новый
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Сеть i-Store со статусом Apple Premium Reseller объявила о специальных ценах на компьютеры, смартфоны, планшеты и другую технику производителя в честь открытия своего...
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