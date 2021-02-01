В Беларуси подешевела техника Apple, но нужно успеть. Что и за сколько отдают

Источник материала: Tut.by

Сеть i-Store со статусом Apple Premium Reseller объявила о специальных ценах на компьютеры, смартфоны, планшеты и другую технику производителя в честь открытия своего обновленного магазина.



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Что за акция

На веб-странице с описанием предложения сказано: «Мы обновляем самый первый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller, расположенный по адресу Ленина, 5 в Минске. Он распахнет двери для посетителей 11 февраля. В честь открытия у вас будет возможность воспользоваться уникальными предложениями на любимые продукты Apple по специальным ценам».

«Товар доступен по предзаказу с 1 по 11 февраля. Получить выбранное устройство можно с 11 по 14 февраля самовывозом с Ленина, 5 или заказав доставку. Чтобы гарантированно стать обладателем желаемых устройств, оформите оплаченный предзаказ на сайте, так как количество товара по специальным ценам ограничено», — добавляется в описании.

Какие предлагают скидки

Товаров со сниженной ценой достаточно много — среди них как сама техника, так и аксессуары к ней.

Например, ноутбук MacBook Pro 13 с процессором Intel Core i5, 256 ГБ хранилища на SSD-накопителе и 16 ГБ оперативной памяти 2020 модельного года оценили в 4499 рублей. Его обычная цена сейчас составляет 5199 рублей. Чуть более простой лэптоп MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища на SSD-диске с процессором Intel Core i3 оценили в 2699 рублей. Обычно его предлагают за 3299 рублей.

Среди компьютеров по сниженным ценам также предлагают « аймаки ». Так, модель на 21,5 дюйма с дисплеем 4K, процессором Intel Core i3, 8 ГБ «оперативки» и 256 ГБ хранилища и видеокартой AMD Radeon Pro 555X предлагают за 4399 рублей вместо 4769 рублей. В акции есть и другие конфигурации с разными процессорами, объемом памяти и диагональю экранов.

Не обошли стороной и планшеты — в этот раз скидки дают на модели с приставкой Pro в названиях. Так, например, 11-дюймовая модель прошлого года только с Wi-Fi и 128 ГБ накопителя стоит 2779 рублей, когда в обычное время ее предлагают за 2999 рублей. Увеличенный вариант на 12,9 дюйма с 256 ГБ памяти оценили в 3149 рублей, хотя обычно аппарат отдают за 3389 рублей. Кого-то наверняка заинтересуют наушники AirPods Pro за 599 рублей при обычной стоимости в 849 рублей.

Наконец, самое интересное — смартфоны. Новый iPhone 12 (64 ГБ) черного цвета предлагается за 2669 рублей (обычная цена 3099 рублей), вариант на 128 ГБ оценили в 2779 рублей (вместо 3299 рублей). Миниатюрный iPhone 12 mini (64 ГБ) в черном цвете подешевел до 2449 рублей (обычная цена 2699 рублей), версия на 128 ГБ стоит 2649 рублей (вместо 2899 рублей).